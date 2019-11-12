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12.11.2019 12:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В одни руки

Воронежскую электросеть продали тамбовчанам
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 254(8012)
Итоги конкурса по продаже акций "Воронежской горэлектросети" подвели в столице Черноземья. Победителем стало АО "Санаторий "Энергетик" из Тамбова, которое заплатит городу свыше 1,53 миллиарда рублей.

Компания входит в структуру ПАО "МРСК Центра", которое, в свою очередь, принадлежит энергетической госкорпорации "Россети". Тамбовской "дочке" специально выделили средства на покупку муниципального предприятия.

Вторым участником торгов было АО СП "Энергосетьстрой" (Москва). Но мэрия Воронежа изначально не скрывала своих предпочтений. Передача стратегически важных активов под крыло крупной электросетевой компании с госучастием считалась наиболее выигрышным вариантом развития событий вокруг МУП.

Фото: Игорь Филонов
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"Россети" - одна из крупнейших сетевых компаний мира, - отметили в администрации города. - Приобретение акций "Воронежской горэлектросети" дочерней структурой столь мощной корпорации позволит консолидировать энергетический комплекс Воронежа в одних руках".

Чиновники напомнили, что предприятие эффективно функционировало и прежде, обеспечивая прибыль и устранение нештатных ситуаций в нормативные сроки. Однако инвестиционный потенциал МУП заведомо ниже, чем у компании федерального уровня.

Персонал "Горэлектросети" постараются максимально сохранить. Требование не увольнять высококлассных сотрудников и содействовать повышению их квалификации было заложено в конкурсной документации.

Персонал "Горэлектросети" постараются максимально сохранить

Средства, вырученные от реализации акций, планируется использовать для снижения долговой нагрузки на городской бюджет. Это позволит выполнять обязательства, которые появились у города в связи со строительством большого количества социальных объектов. Построенные с привлечением федерального и регионального финансирования школы, детсады и спорткомплексы нужно содержать.

Фото: iStock
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Продажа акций "Воронежской горэлектросети" стала очередным этапом оздоровления местной экономики и модернизации инженерной инфраструктуры. Ранее концессионерам были переданы водоканал и теплосети.

"Муниципалитет за последние годы предпринял огромные усилия, чтобы избавить бюджет от уничтожающих его долгов, связанных с коммунальной инфраструктурой, и начать ее масштабное обновление, - пояснили в мэрии. - Из процедуры банкротства выведен "Водоканал", что позволило передать его имущественный комплекс в концессию и привлечь миллиарды частных вложений (сейчас реализуется уже вторая инвестпрограмма). Благодаря важному решению о передаче в концессию теплоэнергетического хозяйства "Воронежской теплосети" город уже сегодня получил 450 миллионов рублей инвестиций. Такие вложения станут ежегодными. Это позволит значительно повысить качество услуг горячего водоснабжения и отопления для горожан".

Тем временем

Подземный переход у воронежского цирка, переданный в концессию для масштабной реконструкции, частично открыли для горожан. Работы должны завершиться в середине февраля 2020 года. Уже заменена большая часть инженерных коммуникаций, уложена плитка на полу, выполнена кирпичная облицовка опор. Впереди - установка автоматических подъемников и пандусов для маломобильных пешеходов. По условиям договора собственником перехода остается муниципалитет, а инвестор - ООО "Меридиан" - в течение 20 лет вкладывается в ремонт и текущее содержание, зарабатывая на сдаче в аренду торговых площадей.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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