Хабаровская туристка пыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом

Сотрудники пункта пропуска Покровка Бикинского района Хабаровского края во время досмотра обнаружили, что одна из туристок спрятала у себя под корсетом несколько стеклянных пузырьков с металлической ртутью. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

Общий вес ядовитого груза - 886 граммов. Ртуть женщина везла на продажу в китайский город Жаохэ. Отлично зная, что перевозить через границу это вещество запрещено, она решила спрятать товар под одеждой.

- В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров, - отметил начальник Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни Евгений Данилов.

Женщине грозят лишение свободы до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.