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12.11.2019 06:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровская туристка пыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники пункта пропуска Покровка Бикинского района Хабаровского края во время досмотра обнаружили, что одна из туристок спрятала у себя под корсетом несколько стеклянных пузырьков с металлической ртутью. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО
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Общий вес ядовитого груза - 886 граммов. Ртуть женщина везла на продажу в китайский город Жаохэ. Отлично зная, что перевозить через границу это вещество запрещено, она решила спрятать товар под одеждой.

- В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров, - отметил начальник Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни Евгений Данилов.

Женщине грозят лишение свободы до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

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