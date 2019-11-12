Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч

Пепел от выброса вулкана Шивелуч на Камчатке осыпал поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района.

"Угроза жизнедеятельности населения отсутствует", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла сегодня рано утром. Пепловый шлейф распространился к северо-востоку, в залив Озерной. Вулкану присвоен один из самых высоких, "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.