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12.11.2019 04:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч

Текст: Юлия Гарднер

Пепел от выброса вулкана Шивелуч на Камчатке осыпал поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района.

Фото: Юрий Демянчук/ТАСС
На высочайшем вулкане Евразии началось мощное извержение

"Угроза жизнедеятельности населения отсутствует", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла сегодня рано утром. Пепловый шлейф распространился к северо-востоку, в залив Озерной. Вулкану присвоен один из самых высоких, "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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