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12.11.2019 10:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назван регион, где можно быстрее всего накопить на квартиру

Текст: Дина Непомнящая

Рейтинг доступности жилья на вторичном рынке в регионах России составили специалисты федерального портала "Мир квартир" и определили, где нужно жить, чтобы быстро накопить на квартиру. При этом среднюю стоимость недвижимости авторы обзора брали из собственных данных, а доходы россиян определили по официальной информации Росстата.

Как выяснилось, легче всего накопить на квартиру жителям Магаданской области. По официальным данным, средний доход там превышает 90 тысяч рублей в месяц. Если в семье два работающих человека, и один из них будет ежемесячно откладывать всю свою зарплату, то всего через два с половиной года можно собрать около 2,7 миллиона рублей. Этой суммы вполне хватит на квартиру.

Фото: iStock
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На втором месте по доступности жилья регионы, где копить на квартиру семье, ежемесячно откладывая одну из зарплат, придется около трех лет. Это Камчатский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Мурманская область.

Тройку лидеров замыкают регионы, где экономить для покупки жилья семьям, по мнению авторов рейтинга, придется четыре года - Республики Саха (Якутия), Коми и Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная, Кемеровская, Тюменская и Челябинская области.

Дольше всего придется копить на жилье жителям Республики Крым. Средняя стоимость квартиры там приближается к шести миллионам рублей, а средний заработок - чуть больше 36 тысяч рублей. Чтобы купить квартиру, не взяв ипотеку, крымчанам придется прождать не меньше 14 лет. Всего на два года раньше смогут приобрести недвижимость жители Севастополя и Москвы. 11 лет придется копить на свой угол жителям Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В среднем, по мнению авторов исследования, накопить на квартиру стоимостью чуть больше трех миллионов рублей российская семья может за пять лет. Но для этого, доходы ее членов должны превышать 49 тысяч рублей. Такую цифру среднемесячного заработка жителей страны называет статистика.

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