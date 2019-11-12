Подводная лодка ТОФ "атаковала" субмарину в Японском море

Субмарину условного противника атаковала в Японском море дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время учебного боя экипажи дислоцированных в Приморье дизельных подлодок отыскали и атаковали "неприятельскую" субмарину при двустороннем применении оружия. Одна из субмарин проекта 877 под прикрытием вошла в назначенный район, обнаружила "врага" и выстрелила в него практической торпедой. Вторая выполнила маневр уклонения и вышла в ответную атаку. Подводникам удалось оторваться от преследования, установив для врагов помехи и ложные цели.

Их действия во время учений обеспечивали большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и катер-торпедолов.