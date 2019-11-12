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12.11.2019 05:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подводная лодка ТОФ "атаковала" субмарину в Японском море

Текст: Ольга Журман

Субмарину условного противника атаковала в Японском море дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Подводная лодка ТОФ атаковала отряд кораблей в Японском море

Во время учебного боя экипажи дислоцированных в Приморье дизельных подлодок отыскали и атаковали "неприятельскую" субмарину при двустороннем применении оружия. Одна из субмарин проекта 877 под прикрытием вошла в назначенный район, обнаружила "врага" и выстрелила в него практической торпедой. Вторая выполнила маневр уклонения и вышла в ответную атаку. Подводникам удалось оторваться от преследования, установив для врагов помехи и ложные цели.

Их действия во время учений обеспечивали большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и катер-торпедолов.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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