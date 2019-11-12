В Якутии спасли рыбака с инсультом

Спасатели эвакуировали с расположенного в семи километрах от Якутска озера рыбака, которому требовалась срочная медицинская помощь.

О том, что на озере рыбаку стало плохо, неизвестный сообщил в единую диспетчерскую службу в понедельник вечером. Оттуда информацию передали оперативному дежурному Якутского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДРПСО) МЧС России.

К озеру выдвинулась дежурная смена спасателей. Покрытую льдом заснеженную акваторию пришлось прочесывать пешим ходом метр за метром в темноте. Лежащего без сознания мужчину обнаружили на льду в двухстах метрах от берега, сообщила во вторник пресс-служба ДРПСО.

Учитывая, что дорога каждая минута (ко всему стояла довольно морозная погода), спасатели действовали быстро и слаженно. Уложили пострадавшего на носилки и как можно скорее двинулись к берегу, где ожидала машина с медиками.

По предварительному диагнозу, у мужчины случился инсульт.

Благодаря оперативным действиям спасателей и бригады "скорой", пострадавшему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Рыбака доставили в больницу для дальнейшего лечения.