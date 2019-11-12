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12.11.2019 05:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке установили памятник Рихарду Зорге

Текст: Константин Лобков
Фото: Константин Лобков Фото: Константин Лобков
Фото: Константин Лобков

Во владивостокском сквере, носящем имя Героя Советского Союза Рихарда Зорге, установили памятник легендарному советскому разведчику. Инициатива создания монумента принадлежала совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Первореченского района города во главе с подполковником в отставке Иваном Панасюком.

Еще в 2012 году в сквере, на месте будущего памятника, появился закладной камень. А летом 2018 года началась работа над созданием проекта скульптуры и поиск спонсоров для ее установки. В итоге ее бесплатно изготовил местный скульптор Илья Топчий.

- Для меня, имеющего отношение к военной разведке, было делом чести вместе единомышленниками при поддержке городской администрации завершить начатый давно проект, хотя тернистым оказался этот путь. Тем отраднее видеть результат. Символично, что бюст открываем сегодня - в этот день 75 лет назад в токийской тюрьме Сугамо был казнен японцами резидент советской разведки в Японии Рихард Зорге, погибший со словами на устах "Да здравствует Красная Армия!". И отныне этот памятник будет нести свою роль в воспитании молодежи патриотами, - выступил на открытии монумента Иван Панасюк.

Фото: Пресс-служба ЦВО МО РФ
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Ветеран пограничной службы и внешней разведки, автор книги о Зорге "Висбаден" всегда на связи", полковник в отставке Анатолий Смирнов рассказал, что Рамзай - агентурный псевдоним Рихарда Густавовича - был тесно связан с Владивостоком. Дважды разваедчик приезжал сюда еще до войны - в 1926 и 1935 годах. А в грозовой 41-й именно через этот город шли его донесения из Японии о возможном нападении Германии на СССР и точном числе немецких дивизий, готовых атаковать западные границы Советского Союза, о том, что японцы не решатся открыть второй фронт и не вступят в войну с нашей страной. Это позволило Ставке Верховного Главнокомандования перебросить с Дальнего Востока в действующую армию на запад, в первую очередь под Москву, значительную часть войск.

Гордость за причастность своего рода к подвигам Зорге выразил на митинге депутат городской Думы Евгений Тесленко.

- С началом войны мой дед Валентин Шестаков служил радистом и принимал радиограммы от Рамзая на секретном объекте у мыса Патрокл. И как важна была для нашего правительства сентябрьская весть о том, что на совещании у японского императора принято решение не вступать в войну с северным соседом до конца 1941 и в начале 1942 года! Жаль, что долгое время наши соотечественники ничего не знали о героических делах разведчика в Токио, и лишь в 1961 году, когда режиссер Ив Чампи снял во Франции фильм "Кто вы, доктор Зорге?" и его увидел Никита Сергеевич Хрущев, имя Рихарда Зорге появилось в печати. А спустя еще три года восторжествовала историческая справедливость: ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, - рассказал Тесленко.

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