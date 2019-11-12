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11.11.2019 21:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Когда Север - крайний

Жители поселков Приамурья остались без надежного транспортного сообщения
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Вертолет, везущий почту и продукты, залетает в поселки Хвойный, Горный и Бомнак раз в неделю. Он обслуживает почти две тысячи человек. И запись на рейс сродни очереди за блокадным хлебом.

На этой территории Приамурья уместится пара-тройка европейских государств. Но добраться до этого края можно самолетом из города Зея, а летом шустрые мужики на юрких моторках подрабатывают паромщиками на водохранилище. Зимой же люди передвигается по замерзшей глади. И не было еще ни одного года, чтобы на льду не случилось трагедии. Десятки людей утонули в этом рукотворном море.

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- А последние полгода живем почти в изоляции. Вертолет летает всего один раз в неделю, и очередь на него на месяц вперед. По льду же пока ездить опасно. Приходиться брать такси и добираться до железнодорожной станции Огорон. Обходиться это в шесть-девять тысяч рублей, - говорит председатель Амурской региональной ассоциации коренных и малочисленных народностей Севера Елена Колесова.

В селе почти два года не торгуют на регулярной основе хлебом. Большинство вынуждено печь лепешки или запасаться батонами впрок на "большой земле" да в редкие хлебные дни, когда до села добирается вертолет. Болеть тоже не рекомендуется. В Бомнакской участковой больнице почти год нет врача. В Горном и Хвойном тоже.

Проблема с транспортом существовала всегда, но не такого масштаба.

Не было еще ни одного года, чтобы на льду не случилось трагедии. Десятки людей утонули в этом рукотворном море

- Но аэропорт в Зее на реконструкции, самолеты не летают. И раньше апреля новую взлетную полосу сдать не обещают. Поэтому и сложилась такая ситуация, - поясняет глава администрации Бомнакской сельской администрации Марина Подолько.

Кстати, последний раз сюда губернатор Приамурья прилетал восемь лет назад. На два часа.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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