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12.11.2019 14:52
Проект: В регионах

Чувашия стала одним из лидеров по количество сторонников ЗОЖ

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия заняла четвертое место в рейтинге регионов России по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни.
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Чувашии Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Чувашии
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Чувашии

Соответствующие данные обнародованы Росстатом по итогам исследования, проведенного с помощью опроса населения в августе этого года.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики, при определении позиции в рейтинге учитывалось множество критериев. Среди них отсутствие привычки курить, ежедневное потребление овощей и фруктов (не менее 400 граммов), физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не более 5 граммов в сутки), количество употребленного алкоголя (не более 168 граммов спиртных напитков в неделю для мужчин и не более 84 граммов - для женщин).

Таким образом, в Чувашии доля сторонников здорового образа жизни составила 24,7 процента. При этом по всей стране совокупное количество граждан, которые в течение 2019 года придерживались правил ЗОЖ, составило 12 процентов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как отметили в ведомстве, республика также входит в число регионов-лидеров по количеству систематически (не менее 3 раз в неделю) занимающихся физической культурой и спортом. По данным на начало этого года, 44,8 процента жителей Чувашии регулярно занимаются физкультурой. По прогнозам регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография", этот показатель к концу 2021 года составит более 55 процентов.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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