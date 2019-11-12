На благоустройство сел Оренбуржья направят 31,9 миллиона рублей

В 2020 году на благоустройство сел Оренбуржья будет направлено 31,9 миллиона рублей, из них 23,9 миллиона - федеральные средства. По планам, на эти деньги будет реализовано около 20 проектов.

Как сообщила пресс-служба правительства области, по поручению губернатора региона Дениса Паслера перечень объектов, которые будут благоустроены в предстоящем году, предстоит сформировать до конца текущей недели.

Глава Оренбуржья напомнил, что цель государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" - качественное улучшение всех сфер сельской жизни, в том числе - создание комфортной среды.

- Ключевое значение имеет инициатива населения и администраций сельских населенных пунктов. Люди могут сами инициировать проекты и участвовать в благоустройстве, - подчеркнул Денис Паслер. - Необходимо использовать все возможности, которые нам дает государственная программа развития села.

Справка "РГ"

"Благоустройство сельских территорий" - одно из направлений госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", предусматривающее господдержку общественно значимых проектов. К примеру, таких, как создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение территорий, организация пешеходных коммуникаций, создание условий для маломобильных групп населения, обустройство общественных колодцев, контейнерных площадок для ТКО, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. Обязательное условие - не менее 30 процентов софинансирования из местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан или юридических лиц - денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений и технических средств.