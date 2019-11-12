На конкурс "Бренды Оренбуржья" поступило 120 заявок

Более 120 заявок со всей области поступило на конкурс "Бренды Оренбуржья". На днях состоялась предпринимательская сессия с участием конкурсантов и экспертов: по ее итогам будет отобрано 30 заявок для участия в проектной сессии следующего этапа конкурса. Главный приз - участие в "проектной регате" у берегов Италии и Франции.

Конкурс "Бренды Оренбуржья" стартовал в октябре. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как отметила и.о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Струнцова, проект был задуман для того, чтобы помочь бизнесменам в решении различных задач - в частности, таких, как проблемы узнаваемости, продвижения, брендирования товаров.

- "Бренды Оренбуржья" - это акселерационный конкурс для тех, кто готов развиваться, ищет новые ниши для реализации своих товаров и услуг и ищет возможности для самореализации, - пояснила Струнцова.

Участники сессии приняли резолюцию. Предприниматели указали главные препятствия, с которым им пришлось столкнуться в процессе развития своего бизнеса: конкуренция, недостаточные льготы в налогообложении, административные барьеры, сложности в поиске источников финансирования, недостаточное количество обученного высококвалифицированного персонала.

По итогам предпринимательской сессии и проведенного анкетирования участников до 14 ноября будут отобраны 30 заявок, дающих право на прохождение в следующий этап - "проектную сессию" с приглашенными федеральными экспертами. Она пройдет 19 ноября в музее Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района.

Кстати

Познакомиться с информацией о конкурсе "Бренды Оренбуржья" можно на сайте.