На конкурс "Бренды Оренбуржья" поступило 120 заявок

Новости

Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты 19:46
Джимми Картер перенес операцию в 95 лет 19:42
Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года 19:35
Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета 19:28
Под Омском две фуры загорелись после столкновения 19:27
В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме 19:27
"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки 19:21
Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение 19:21
В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России 19:19
Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата 19:16
Kia опубликовала фото нового седана Optima 19:11
В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов 19:05
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме 19:03
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм 18:49
Американская гимнастка скончалась после падения на тренировке 18:31
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет 18:30
В Венеции затопило вход в собор Святого Марка 18:29
Пензенская область увеличит поставки товаров в Беларусь 18:21
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года 18:19
Наталья Бочкарева рассказала о причинах своего молчания после скандала 18:19
В Музее Победы построят железнодорожный вокзал 18:18
Нурмагомедов назвал своих кумиров в спорте 18:15
Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника 18:04
В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения 18:02
Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец" 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 18:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На конкурс "Бренды Оренбуржья" поступило 120 заявок

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Более 120 заявок со всей области поступило на конкурс "Бренды Оренбуржья". На днях состоялась предпринимательская сессия с участием конкурсантов и экспертов: по ее итогам будет отобрано 30 заявок для участия в проектной сессии следующего этапа конкурса. Главный приз - участие в "проектной регате" у берегов Италии и Франции.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В ТОСЭР "Новотроицк" придет итальянский бизнес

Конкурс "Бренды Оренбуржья" стартовал в октябре. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как отметила и.о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Струнцова, проект был задуман для того, чтобы помочь бизнесменам в решении различных задач - в частности, таких, как проблемы узнаваемости, продвижения, брендирования товаров.

- "Бренды Оренбуржья" - это акселерационный конкурс для тех, кто готов развиваться, ищет новые ниши для реализации своих товаров и услуг и ищет возможности для самореализации, - пояснила Струнцова.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Орский вагонный завод вдвое увеличит объемы ремонта

Участники сессии приняли резолюцию. Предприниматели указали главные препятствия, с которым им пришлось столкнуться в процессе развития своего бизнеса: конкуренция, недостаточные льготы в налогообложении, административные барьеры, сложности в поиске источников финансирования, недостаточное количество обученного высококвалифицированного персонала.

По итогам предпринимательской сессии и проведенного анкетирования участников до 14 ноября будут отобраны 30 заявок, дающих право на прохождение в следующий этап - "проектную сессию" с приглашенными федеральными экспертами. Она пройдет 19 ноября в музее Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района.

Кстати

Познакомиться с информацией о конкурсе "Бренды Оренбуржья" можно на сайте.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю