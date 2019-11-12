На повышение производительности труда в Чувашии направят 250 миллионов

Четверть миллиарда рублей в ближайшие пять лет запланировано направить в Чувашии на меры региональной программы "Системные меры по повышению производительности труда", которая осуществляется в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Средства будут выделены из внебюджетных источников.

Об этом шла речь на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщил в режиме видеоконференции глава Чувашии Михаил Игнатьев, до конца текущего года по данному проекту должно быть освоено около 50 миллионов рублей. Средства предприятий будут направлены на получение льготных займов Фонда развития промышленности.

Основными целями программы являются: вовлечение в реализацию национального проекта не менее 60 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже пяти процентов в год.

В целом в Чувашии реализация мероприятий национальных проектов экономического блока проводится в установленные сроки.

Так, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Чувашии реализуется региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". При содействии республиканского Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 25 компаний получили экспортные контракты.

Продолжаются работы и по региональному проекту "Экспорт продукции АПК". В соответствии с его планами объем реализуемой в зарубежные страны продукции к концу 2024 года должен достичь 46 миллионов долларов США, то есть увеличиться по сравнению с 2017 годом в 2,4 раза.

Ряд конкретных шагов предпринят и по проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы". В настоящее время ведется работа по созданию центра "Мой бизнес", в котором будут объединены все объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Таким образом, предприниматели в одном учреждении смогут получить все виды государственной поддержки и госуслуг - от консультаций, разработки бизнес-плана и получения мер финансовой поддержки до вывода продукции их на экспорт. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено 64,5 миллиона рублей.

В рамках республиканской программы "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" будет снижена административная нагрузка на малые и средние предприятия, расширена имущественная поддержка субъектов МСП, а также созданы благоприятные условия осуществления деятельности для самозанятых граждан.

Напомним, Чувашия принимает участие в реализации мероприятий 52 из 67 федеральных проектов. По состоянию на 1 ноября 2019 года финансовое обеспечение региональных проектов за счет всех источников составляет 16,2 миллиарда рублей.