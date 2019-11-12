Новости

В Санкт-Петербурге пройдет сессия Парламентского собрания 12:51
В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в секторе Газа 12:50
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту 12:46
Минобороны начало проверку смерти курсанта тюменского училища 12:43
Знаете ли вы географию России? Проверочный тест из базы ГИА 12:28
В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова 12:25
На Кубани из-за крупных лесных пожаров введен режим ЧС 12:18
Первый автомат Калашникова показали на видео 12:15
В Магнитогорске арестован обвиняемый в убийстве журналиста 12:12
Эсминец "Лидер" предложили оснастить керамической броней 12:11
Нижегородские росгвардейцы задержали угонщиков "скорой" 12:08
Крымчанина задержали за гибель брошенного после ДТП ребенка 12:05
МРК "Ингушетия" испытал ракетный комплекс "Калибр" в Черном море 11:59
В горах КЧР загорелись заповедные леса 11:54
Стерлинга исключили из состава сборной Англии 11:50
СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова 11:42
Альфонс обманул одинокую ростовчанку на шесть миллионов рублей 11:33
Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире 11:20
Санкт-Петербургский театр кукол представит в Гродно выставку марионеток 11:00
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 10:56
Курсант тюменского военного училища умер от менингита 10:55
Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры после боя с Фергюсоном 10:54
В Петербурге устранили дефект паропровода возле пивзавода 10:54
В нижегородском парке обнаружили керамику XIII века 10:52
Овечкин обошел Кросби по очкам в НХЛ 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородские росгвардейцы задержали угонщиков "скорой"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

В Кстовском районе Нижегородской области неизвестные угнали автомобиль скорой помощи.

Фото: Cookelma / istock
В Подмосковье осудили банду, которая воровала дорогие лизинговые машины

По информации пресс-службы регионального управления Росгвардии, сообщение об угоне поступило вечером 11 ноября этого года.

"Скорую" на дороге обнаружили автопатрули Росгвардии и полицейских. На требования остановиться угонщики не реагировали и увеличили скорость, чуть не сбив пешехода.

Росгвардейцы были вынуждены выстрелить по колесам, после чего машина остановилась. Задержанные водитель и его подельник, как выяснилось, ранее уже были судимы за угон.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по факту угона возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 166 УК РФ. Помимо этого, в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях( часть 1 статьи 19.3, частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ). Его сообщник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Косачев: Мексика проявила суверенную самостоятельность
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта
Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире