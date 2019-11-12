Нижегородские росгвардейцы задержали угонщиков "скорой"

В Кстовском районе Нижегородской области неизвестные угнали автомобиль скорой помощи.

По информации пресс-службы регионального управления Росгвардии, сообщение об угоне поступило вечером 11 ноября этого года.

"Скорую" на дороге обнаружили автопатрули Росгвардии и полицейских. На требования остановиться угонщики не реагировали и увеличили скорость, чуть не сбив пешехода.

Росгвардейцы были вынуждены выстрелить по колесам, после чего машина остановилась. Задержанные водитель и его подельник, как выяснилось, ранее уже были судимы за угон.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по факту угона возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 166 УК РФ. Помимо этого, в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях( часть 1 статьи 19.3, частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ). Его сообщник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.