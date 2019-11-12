Главный финансовый документ Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов станет программой развития и социального благополучия региона.

Проект бюджета уже презентован региональному правительству, депутатам губдумы, представителям местной власти и делового сообщества, а также лидерам общественных и молодежных организаций. И хотя его параметры вызвали живую дискуссию, все ее участники были единодушны в главном: несмотря на то что регион держит уверенный курс на сокращение долговой нагрузки, все статьи его бюджета, направленные на улучшение качества жизни людей, значительно возрастут, в общей доли они составят около 60 процентов всей областной казны.

- По нашим расчетам, за 2019 год объем валового регионального продукта увеличится в сопоставимых ценах на 2,1 процента - выше, чем ожидается в целом по России. Опережение произошло впервые с 2014 года, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Это позволит региону инвестировать средства не только в масштабные инфраструктурные проекты (среди них строительство сразу двух мостов через реки Самара и Волга), но и вести масштабное строительство социальных объектов. В их числе запланированная реконструкция семи детских оздоровительных лагерей, строительство 11 больниц, 54 многофункциональных спортплощадок и 12 универсальных спортивных комплексов. Будет построено девять новых учреждений культуры, в их числе - завершение в 2020 году реставрации здания театра кукол в Самаре, начало реконструкции государственного цирка, возведение сельских домов культуры в 4 муниципальных районах области.

В силу этих обстоятельств каждый житель области, независимо от его возраста, социального положения, обеспеченности и приоритетов, уже в ближайшем времени ощутит на себе эту положительную динамику. Достаточно сказать, что вскоре в самарском регионе будет построено восемь современных школ, при этом три из них откроются в самом областном центре, где новых учебных заведений не возводили несколько десятилетий. В 2020 году примет учеников школа на 5-й Просеке и в поселке Мехзавод, в 2021-м - на пересечении улиц Панова и Ново-Садовой, где уже выросли и продолжают возводиться крупные жилые комплексы. А уже в этом году должна открыть двери новая школа в пригородном с Самарой поселке Кошелев-парк. Всего в новых образовательных учреждениях, возведенных по нацпроектам "Образование" и "Комфортная городская среда", сядут за парты около 8500 школьников. Также по инициативе Российской академии наук в ряде пилотных регионов страны, в число которых вошла и Самарская область, в ней откроются четыре базовые школы РАН для талантливых детей.

А детей в регионе достаточно, демографическую ситуацию в здесь в последние годы сравнивали с беби-бумом. Молодые семьи с одним, двумя и даже тремя детьми в Самаре не редкость. И бюджет региона всячески их поддерживает. Достаточно сказать, что из 29 выплат, которые получают от государства такие родители, 18 финансирует областная казна. Именно областной бюджет с будущего года берет на себя оплату ежедневного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта поддержка коснется около 6000 человек.

А с 2020 года Самарская область, одной из первых в стране, подключается к всероссийской акции "Подарок новорожденному": женщинам, родившим первого ребенка, будет вручаться подарочный комплект детских вещей стоимостью около 10 тысяч рублей.

По вводу нового жилья регион уже давно находится на передовых позициях в ПФО, а вот с доступностью комфортных квартир проблемы оставались, несмотря на действие госпрограммы "Молодой семье - доступное жилье". Но благодаря увеличению бюджетных ассигнований ее острота уже в 2020 году должна быть несколько снижена.

- В 2020 году планируется обеспечить жильем около 1280 молодых семей - почти в два раза больше, чем в текущем, - подчеркнул губернатор области. - Кроме того, мы хотим помочь семьям, которые не успевают воспользоваться программой "Молодой семье - доступное жилье" из-за достижения 36-летнего возраста. Со следующего года таким семьям с детьми, имеющим ипотеку, из областного бюджета будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным кредитам.

Также в новом бюджете предусмотрены средства на обеспечение в ближайшие три года всех нуждающихся в жилье тружеников тыла, ремонт квартир ветеранам Великой Отечественной войны, на приведение в порядок к юбилею Победы более шестисот военно-мемориальных комплексов по всей области.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Все наши усилия по социально-экономическому развитию региона уже приводят к, возможно, самому главному результату - область становится более привлекательной для жизни граждан. Впервые с 2016 года возобновилось положительное сальдо миграции, за 7 месяцев это 5017 человек. Динамичное развитие экономики характеризует и то, что за 8 месяцев текущего года в федеральный бюджет только по налоговым доходам было перечислено с территории нашей области на 36 миллиардов рублей больше, чем за этот же период в прошлом году. Это выше, чем в целом по всем субъектам России и значительно выше, чем по регионам ПФО.

Справка "РГ"

Бюджет Самарской области на 2020 год сформирован бездефицитным. Его доходы и расходы в 2020 году запланированы в размере 149,3 миллиарда рублей, в 2021-м - 159,1, в 2022-м - 167,6 миллиарда. Параметры представленного проекта бюджета сформированы без учета федеральных средств, которые получит область. Для сравнения, доходы регионального бюджета, запланированные в первоначальном проекте бюджета, в 2019 году составляли 136,8 миллиарда рублей.