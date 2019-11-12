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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диагноз на коже

Новый метод выявит любую болезнь на ранней стадии
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Выявлять любую болезнь на самой ранней стадии, когда еще нет ее явных признаков? Причем выявлять быстро, без анализов, без МРТ и УЗИ? Понятно, что это мечта любого медика. Ведь такая диагностика позволит проводить массовые обследования и при необходимости сразу направлять людей к узким специалистам.
Сейчас самарские ученые испытывают новый метод диагностики на пациентах с разными заболеваниями. Фото: Наталия Орлова Сейчас самарские ученые испытывают новый метод диагностики на пациентах с разными заболеваниями. Фото: Наталия Орлова
Сейчас самарские ученые испытывают новый метод диагностики на пациентах с разными заболеваниями. Фото: Наталия Орлова

Неудивительно, что поиск таких универсальных, неинвазивных методов диагностики идет в ведущих лабораториях мира. Предлагаются самые разные варианты. Один из них, при поддержке гранта президента РФ, продолжают совершенствовать ученые Самарского национального исследовательского госуниверситета им. С.П. Королева. Совместно с коллегами из Самарского государственного медицинского университета они предлагают проводить диагностику по коже… Точнее, использовать одно ее удивительное свойство. Дело в том, что кожа, как копилка, собирает данные о самых разных болезнях. Но как извлечь из нее эту важнейшую информацию?

Фото: iStock
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- Здесь на помощь приходит оптическая биопсия, - сказал корреспонденту "РГ" кандидат физико-математических наук Иван Братченко. - Речь идет о рассеянии света, но не об обычном, когда у отраженного луча такая же длина волны, что и у падающего, а так называемом неупругом. В этом случае у рассеянного света длина волны заметно меняется. Самое главное, что в спектре рассеяния появляются спектральные линии, которых нет в спектре падавшего света. Эти линии и позволяют выявлять в коже самые разные молекулы, которые могут сигнализировать о появлении той или иной болезни.

Кстати, за открытие неупругого рассеяния света индийскому ученому Раману в 1930 году была присуждена Нобелевская премия. Но как этот эффект применить в диагностике, если из миллиона падающих фотонов на молекулах вещества "по-рамановски" рассеивается всего один? Сигнал мизерный. Какой прибор его зафиксирует?

Точность выявления меланомы на ранней стадии составила 95 ­процентов

Потребовались многие годы, чтобы появились приборы, способные ловить такие редкие частицы света. И самое главное - превращать их в линии спектра. Но дальше новая проблема: а как их идентифицировать? Понять, о какой болезни линии принесли весть?

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- Разобраться в картине спектральных линий крайне сложно, - говорит Братченко. - Для этого мы разработали специальные математические модели. Теперь компьютер анализирует линии спектра, сопоставляет их с теми, которые есть в контрольной базе данных разных болезней, и в итоге ставит диагноз.

По словам Братченко, при выявлении меланомы на ранней стадии точность диагноза составила около 95 процентов. Примерно такой же показатель для болезней почек. Ученый считает, что, если удастся зарегистрировать спектр от одной-единственной раковой клетки, то можно с высочайшей точностью выявлять любой вид рака на самой ранней стадии. Сейчас самарские ученые тестируют новый метод на пациентах с различными заболеваниями.

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