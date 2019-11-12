Ульяновских чиновников отправят работать в деревню

Во второй половине ноября ульяновские чиновники сменят свои кресла на жесткие условия работы сельских врачей, учителей, клубных работников, старост сельских поселений. Проект разработан в региональном министерстве АПК и развития сельских территорий, руководитель которого зампред областного правительства Михаил Семёнкин пояснил "РГ", что шесть дней в соответствии с утвержденным стандартом руководители министерств, департаментов и отделов будут трудиться в различных сферах деятельности муниципалитетов.

- Я большой сторонник того, чтобы каждый работал по своему профилю деятельности. Не обязательно отправлять министра здравоохранения в крестьянско-фермерское хозяйство. На мой взгляд, ему целесообразнее пройти опытную практику в фельдшерско-акушерском пункте. Такая работа, безусловно, позволит нам максимально включить все институты гражданского общества в реализацию мероприятий, привлечь экспертов к вопросам комплексного развития территорий, а также провести дополнительный анализ потенциала сельских территорий к участию в программных мероприятиях, - сказал Михаил Семёнкин.

Недельная практика "в полях", по его словам, нужна для максимального погружения чиновников в проблематику жизни малых городов и деревень по всем направлениям.

Отдельные дни командировочных от власти будут посвящены экономическим вопросам района, развитию малого и среднего предпринимательства. Итогом такой выездной работы должна стать выработка новых предложений и инициатив, налаживание взаимодействия местного самоуправления с областной властью.

- Я с удовольствием уступлю свое место стажеру, - говорит староста села Краснополка Карсунского района Алексей Малин.- Это удобный момент донести до областного руководства нужды и чаяния сельчан.

Как вам это

Вячеслав Девятериков, глава администрации Муромцевского муниципального района Омской области:

- Было бы неплохо растиражировать инициативу правительства Ульяновской области и на другие российские регионы. Ведь по большому счету, чем ближе власть к народу, тем лучше. Мы бы с большим интересом поучаствовали в данном эксперименте.

Антон Чечкин, глава Еловского района Пермский край:

- Каждый должен работать на своем месте. Вообще, что можно узнать за неделю? Такие мероприятия, как в Ульяновской области, больше для виду, наверное. К тому же как это будет оформлено юридически? Как сможет чиновник взять на себя ответственность за принятие решений на местах?

Андрей Галкин , завотделением "Скорой помощи" районной больницы Черноярского района Астраханской области:

- Врачами члены правительства работать, конечно же, не смогут. А вот санитарами, водителями и разнорабочими в больнице - вполне. Думаю, это бы здорово изменило их отношение к проблемам отрасли в селе. Особенно если бы они пожили в тех же бытовых условиях, что и наши врачи.

Николай Петропавловский, депутат Заксобрания Краснодарского края:

- Окунуться в жизнь - это хорошо, но это скорее смахивает на кампанейщину. Данную работу нужно проводить системно и постоянно. Мы, к примеру, раз в неделю выезжаем по заявлениям граждан, депутатов, общественных организаций в одно из поселений либо город. И с нами всегда едут сотрудники министерств. И не в президиуме восседаем, а посещаем больницы, интернаты, управления соцзащиты, общаемся с медсестрами, врачами, пациентами... И таким образом каждую неделю получаем реальную адекватную информацию, причем проблемную.

Подготовили: Наталья Граф, Константин Бахарев, Наталья Коротченко, Екатерина Ковалевская