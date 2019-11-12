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12.11.2019 20:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В мужской баскетбольной Суперлиге 1 лидирует БК "Самара"

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Пресс-служба БК "Самара". Фото: Пресс-служба БК "Самара".
Фото: Пресс-служба БК "Самара".

В регулярном чемпионате мужской Суперлиги 1, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), после шести туров лидирует БК "Самара". Волжане пока не потерпели ни одного поражения.

Пока в турнире небольшой перерыв, связанный с играми 1/8 финала Кубка России. Первенство во втором по значимости дивизионе чемпионата страны возобновится 15 ноября.

Всего в Суперлиге 1 выступают 16 участников, из них два - это фарм-коллективы ведущих представителей Единой лиги - ЦСКА-2 и "Химки-Подмосковье". В "регулярке" проводится двухкруговой турнир, далее восьмерка сильнейших продолжит борьбу в плей-офф.

С нынешнего сезона интерес к этому дивизиону подогревается во многом тем, что клубы Суперлиги 1 делегировали сразу двух игроков в состав сборной России на прошедший чемпионат мира-2019 в Китае - Григория Мотовилова ("Спартак-Приморье") и Андрея Сопина (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда). Мотовилов в клубное межсезонье перешел в команду Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" (Краснодар), ну а Сопин остался в Суперлиге 1, вернувшись из аренды в свой родной МБА (Москва).

Фото: РИА Новости
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Нынешнее лидерство БК "Самара" представляется весьма закономерным, ведь волжане - действующие чемпионы дивизиона. Американский атакующий защитник Баден Яксен, выпускник престижнейшего в баскетбольной системе координат Университета Северной Каролины, успевший поиграть в профессиональных лигах США, Франции, Канады, Кипра, Греции, Латвии и даже Катара, продлил контракт с командой и сейчас идет в "Самаре" вторым по средней результативности (14,0 очка за игру). Впереди по этому показателю только Владимир Пичкуров (14,2). Напомним, что возглавляет самарцев серебряный призер чемпионата мира 1994 года Игорь Грачев.

Второе место делят "Спартак-Приморье" и "Купол-Родники", хотя ижевцы в прошлом сезоне финишировали только на 13-м месте. Эту команду возглавляет черногорский специалист Милош Павичевич, помогает ему Валерий Конотопов, известный по выступлениям за "Автодор" времен наивысшего расцвета саратовцев в 1990-х.

В рядах находящегося пока в середине таблицы МБА Андрей Сопин держит марку игрока сборной России - он самый результативный в своем клубе с показателем 13,3 очка в среднем за матч. Если же рассматривать наивысшие бомбардирские показатели в Суперлиге 1 сезона-2019/20, то здесь уже громко заявили о себе баскетболисты ярославского "Буревестника". Чемпион и обладатель Кубка Швейцарии американец Джастин Роберсон в ноябрьском матче с екатеринбургским "Уралмашем" набрал 30 очков, а капитан команды латвиец Артем Бутянков набросал ЦСКА-2 чуть меньше - 29 очков.

Положение команд

1. БК "Самара" - 6 побед - 0 поражений;

2. "Спартак-Приморье" (Приморский край) - 5-1;

3. "Купол-Родники" (Ижевск) - 5-1;

4. "Руна-Баскет" (Москва) - 4-2;

5. "Буревестник" (Ярославль) - 4-2;

6. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - 4-2;

7. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 4-2;

8. МБА (Москва) - 3-3;

9. "Уфимец" (Уфа) - 3-3;

10. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 3-3;

11. "Спартак" (Санкт-Петербург) - 2-4;

12. ЦСКА-2 (Москва) - 2-4;

13. "Университет-Югра" (Сургут) - 1-5;

14. "Урал" (Екатеринбург) - 1-5;

15. БК "Новосибирск" - 1-5;

16. "Химки-Подмосковье" - 0-6.

Фото www.bcsamara.com.

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