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12.11.2019 14:17
Проект: В регионах

В Новочебоксарске стартовал проект "Школа для родителей-2019"

Текст: Сергей Кирсанов
В Новочебоксарке стартовал новый сезон проекта "Школа для родителей".
Фото: Пресс-служба министерства образования и молодежной политики Чувашии Фото: Пресс-служба министерства образования и молодежной политики Чувашии
Фото: Пресс-служба министерства образования и молодежной политики Чувашии

Первое занятия состоялось на базе детского сада №7 "Березка".

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Слушателями лекции "Ребенок-оптимист: как формировать характер" стали родители воспитанников детских садов - участников еще одного муниципального проекта "Будущих родителей растим с детства". В формате свободного общения мамы и папы сумели получить ответы на многие вопросы: как понять ребенка, как воспитать оптимиста, как правильно формировать его характер.

Проект лектория для родителей школьников и воспитанников детских садов зародился в Новочебоксарске три года назад. Он начинался с инициативы совета отцов гимназии №6, а впоследствии при поддержке городского Центра мониторинга образования вышел за границы одного учебного заведения. Получив название "Школа для родителей", проект получил новое содержание и стал доступным для родительской общественности всех школ и дошкольных образовательных учреждений города.

Кроме того, как пояснили в министерстве образования и молодежной политики Чувашии, лекторий был включен в направление "Повышение компетентности родителей", которое в свою очередь является одним из элементов региональной программы "Поддержка семей, имеющих детей", входящей в национальный проект "Образование"

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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В 2019 году на основе новочебоксарского проекта Совет отцов Чувашии разработал одноименный проект, которым планируется охватить все образовательные учреждения республики. К слову, "Школа для родителей" получила поддержку Фонда президентских грантов.

Следующее занятие состоится через две недели на базе новочебоксарского детского сада № 2 "Калинка".

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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