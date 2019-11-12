В Новочебоксарске стартовал проект "Школа для родителей-2019"

В Новочебоксарке стартовал новый сезон проекта "Школа для родителей".

Первое занятия состоялось на базе детского сада №7 "Березка".

Слушателями лекции "Ребенок-оптимист: как формировать характер" стали родители воспитанников детских садов - участников еще одного муниципального проекта "Будущих родителей растим с детства". В формате свободного общения мамы и папы сумели получить ответы на многие вопросы: как понять ребенка, как воспитать оптимиста, как правильно формировать его характер.

Проект лектория для родителей школьников и воспитанников детских садов зародился в Новочебоксарске три года назад. Он начинался с инициативы совета отцов гимназии №6, а впоследствии при поддержке городского Центра мониторинга образования вышел за границы одного учебного заведения. Получив название "Школа для родителей", проект получил новое содержание и стал доступным для родительской общественности всех школ и дошкольных образовательных учреждений города.

Кроме того, как пояснили в министерстве образования и молодежной политики Чувашии, лекторий был включен в направление "Повышение компетентности родителей", которое в свою очередь является одним из элементов региональной программы "Поддержка семей, имеющих детей", входящей в национальный проект "Образование"

В 2019 году на основе новочебоксарского проекта Совет отцов Чувашии разработал одноименный проект, которым планируется охватить все образовательные учреждения республики. К слову, "Школа для родителей" получила поддержку Фонда президентских грантов.

Следующее занятие состоится через две недели на базе новочебоксарского детского сада № 2 "Калинка".