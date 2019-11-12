В Самарской области расширили границы бизнеса

Малый и средний бизнес Самарской области все дальше выходит за пределы российского рынка. Всестороннюю поддержку для успешного продвижения за рубеж оказывает местным предпринимателям региональный Центр поддержки экспорта. Только в текущем году при содействии Центра 40 компаний губернии заключили более 60 экспортных контрактов на общую сумму порядка 7 миллионов долларов.

Содействию развития малого и среднего бизнеса в Самарской области уделяется особое внимание. Предпринимательство поддерживает не только экономическую, но и социальную устойчивость региона, наиболее гибко и оперативно приспосабливаясь к условиям рынка. В свете обозначенных президентом стратегических задач таких национальных проектов как "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" эта работа на местном уровне получила новый импульс.

Роль драйвера в сфере продвижения региональных компаний за рубеж отводится Центру поддержки экспорта Самарской области, который входит в структуру фонда "Региональный центр развития предпринимательства". Центр осуществляет всестороннюю помощь компаниям-экспортерам в выходе на иностранный рынок. Здесь бизнесменам оказывается информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка для успешного старта или развития внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в Самарской области в режиме "одного окна" с инвесторами работает Агентство по привлечению инвестиций.

Для тех, кто только планирует начать трансграничные поставки и получить общее представление об основных её этапах, Центр проводит групповые консультации - круглые столы, мастер-классы, семинары. Самарская область в числе первых приняла участие в программе экспортных семинаров "Школа экспорта РЭЦ" (Российского экспортного центра). За три года совместной реализации проекта в регионе прошли обучение 268 слушателей из 196 малых и средних компаний.- Самарская область обладает высоким экспортным потенциалом, а экспорт является одной из стратегических целей развития губернии. Ежегодно (по данным Самарской таможни) более 200 малых и средних предприятий совершает экспортные операции, и этот показатель растёт. Качественная информационно-образовательная поддержка актуальна для любого предприятия любого уровня развития: крупным компаниям и малому и среднему бизнесу, будущим и действующим экспортёрам. В этом смысле экспортные семинары Школы экспорта РЭЦ - большое подспорье для самарских предприятий, - отмечает оператор программы, руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Голосарский.

Подобного рода групповые консультации могут быть полезны не только начинающим экспортерам. Для опытных участников внешнеэкономической деятельности Центр предлагает несколько видов акселерационных программ - систему образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности предприятия. 24 июля было заключено тройственное соглашение между областным министерством экономического развития и инвестиций, АО "Российский экспортный центр" и региональным Центром о совместной реализации акселерационной программы "Экспортный форсаж" для экспортно- ориентированных предприятий Самарской области. При этом губерния вошла в пятерку пилотных регионов по ее реализации.

Для решения более специализированных запросов малых и средних экспортеров Центр предлагает различные виды индивидуальных консультаций с привлечением профильных экспертов. Они помогут разобраться в тонкостях валютного и налогового законодательства, привести продукцию в соответствие с требованиями экспорта, составить коммерческое предложение и найти партнеров. Также специалисты окажут содействие в переводе на иностранные языки презентационных материалов, создании сайтов, проведении маркетинговых и патентных исследований, обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ.

Опытным экспортерам предоставляется уникальная возможность участия в выездных мероприятиях - международных бизнес-миссиях и международных выставках. Это один из самых эффективных способов расширить рынки сбыта и наладить контакты с новыми партнерами. Участники бизнес-миссий посещают выставки, форумы, проводят множество деловых переговоров. Ресурсы и связи сотрудников Центра и сети торговых представительств РФ за рубежом позволяют подобрать для местных компаний подходящих потенциальных контрагентов, оказать содействие в проведении деловых переговоров и заключении экспортного контракта.

Несмотря на географическую близость Казахстана и его членство в ЕАЭС, бизнес-миссии в эту страну неизменно востребованы и эффективны. За последние шесть лет 22 компании подписали 42 контракта на поставку в Казахстан своей продукции на общую сумму свыше 1,2 миллиона долларов.

С 22 по 25 октября состоялась бизнес-миссия местных компаний в Италию. Делегация Самарской области, которую представляли руководители агропромышленных компаний региона, приняла участие в деловой программе выставки технологий переработки продуктов питания и упаковочных технологий CIBUS TEC в городе Парма. Более тысячи экспонентов представили новаторские решения и передовые производственные систем для профессионалов пищевой промышленности из 108 стран.

Не секрет, что для начинающих или малых экспортеров участие в международной отраслевой выставке зачастую является большой статьей затрат. На такие случаи Центр предлагает альтернативное решение - коллективный стенд малых и средних экспортеров региона. В рамках этой услуги Центр несет расходы по аренде площадки для проведения переговоров и выставочной площади, её застройке, разработке дизайна, монтажу, доставке выставочных образцов, подготовке презентационных материалов. Участники при этом самостоятельно несут лишь командировочные расходы.

11-14 ноября 2019 года Центр организует коллективных стенд промышленных предприятий региона на международной выставке нефтяной и газовой промышленности ADIPEC в Абу Даби (ОАЭ). Кроме того, коллективный стенд малых медицинских предприятий Самарской области будет представлен на китайской международной выставке медицинского туризма China International Medical Tourism (Beijing) Fair. Многие медуслуги местных клиник сегодня не уступают зарубежным, при этом конкурентосопособны по цене. В связи с этим в скором времени мы можем увидеть большое количество иностранных пациентов в самарских медучреждениях.

Сегодня продукция компаний Самарской области поступает в 114 стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами региона являются Монголия, Украина, Казахстан, Беларусь, Индия, Польша, Турция, Китай, Германия и др. Наиболее востребована продукция таких отраслей как деревообработка, металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Работа регионального Центра поддержки экспорта приносит ощутимые плоды. При содействии Центра в 2018 году 18 компаний заключили 30 экспортных контрактов на общую сумму более 700 миллионов рублей. В текущем году эта работа оказалась еще более эффективной: только за три квартала 2019 года свыше 40 субъектов бизнеса заключили более 60 экспортных контрактов на общую сумму порядка 7 миллионов долларов!

- Такой синергетический эффект мы получаем благодаря реализации действующих в регионе программ, нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса, и национальных проектов. Совместно с федеральной властью и муниципальными структурами мы преследуем одну задачу - добиться увеличения объемов несырьевого экспорта товаров и услуг Самарской области, расширить географию поставок наших компаний и их отраслевую диверсификацию. Несомненно, это будет существенным вкладом в укрепление экономики нашей губернии, - убежден министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.