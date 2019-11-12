В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка

В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку. Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в одном из сел Новобурасского района.

Как сообщили в областном управлении СК по региону, в понедельник местная жительница родила в квартире своего знакомого девочку, за помощью к врачам женщина не обращалась. После родов мать вынесла младенца на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Затем она рассказала о случившемся своей мачехе.

В свою очередь эта женщина позвонила на станцию скорой помощи и вызвала медиков. Ребенка госпитализировали в больницу, где новорожденной девочке оказали медицинскую помощь.

- В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщает пресс-служба ведомства.