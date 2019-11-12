Такую возможность предоставил Верховный суд России, оставив без изменения решение Пермского краевого суда о признании недействительными штрафов за размещение НТО на частных территориях.
Напомним, начало судебной тяжбе было положено в прошлом году, когда региональные власти приняли решение убрать нестационарные торговые объекты с территорий, находящихся в коллективной собственности жильцов многоквартирных домов. Предприниматели и представители ТСЖ обратились в Пермский краевой суд, и он удовлетворил их иск, но в дальнейшем Верховный суд РФ встал на сторону краевых властей, признав НТО не только торговыми объектами, но и элементами благоустройства, а их размещение должно осуществляться в соответствии с местными правилами благоустройства.
Спор в суде продолжился в нынешнем мае после того, как краевые власти увеличили штраф за размещение киосков на частных территориях. Так, наказание для предпринимателей достигло 250-300 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения могло составить даже 350 тысяч. В итоге спорный вопрос, связанный с торговыми киосками, вновь был рассмотрен Верховным судом РФ, который в этот раз оказался на стороне предпринимателей и собственников земли.
По словам юриста Антона Любича, представлявшего в Верховном суде интересы пермского бизнеса, решение суда - это в первую очередь признание незаконности норм, ставших основанием для наложения на предпринимателей штрафов. Теперь у пострадавших появилась возможность оспорить назначенное ранее наказание. Кроме того, это своеобразный сигнал для региональных законодателей о том, что интересы малого и среднего бизнеса должны учитываться при принятии законодательных актов.
- Решение Верховного суда не отменяет самого запрета на размещение НТО на частных землях, - сказал депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко. - А это значит, что борьба против НТО на таких участках продолжится. Административных методов у городских властей в этом смысле достаточно. Не устраняет оно и нормы, которые ограничивают число НТО на муниципальных землях и в схеме размещения.
Реформу в отношении киосков, по мнению депутата, решение Верховного суда не остановит. При этом региональные власти не только ужесточают политику, но и в последнее время идут на некоторые уступки бизнесу. Например, в схему размещения НТО в краевой столице по запросам предпринимателей предполагается добавить 26 новых объектов.
Однако отношение предпринимателей к политике региональных властей в сфере розничной торговли, несмотря на появление в Перми новых мест под киоски и павильоны, негативное. Отчасти потому, что в новой схеме размещения НТО не всегда учитываются интересы предпринимателей. Так, минувшим летом в Перми состоялись торги на право предоставления участков под НТО. Более половины из 121 предлагаемого места размещения оказались не востребованы - не было подано ни одной заявки на их аренду. Как выяснилось, невысокий интерес к торгам обусловлен расположением этих мест вдали от пешеходного трафика, высокими затратами на изготовление и установку киосков и павильонов, а также техническими сложностями доступа к аукциону.
Безвыходное положение предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в Перми, в октябре нынешнего года стало причиной их обращения в Конституционный суд РФ. Владельцы киосков попросили проверить введенный местными властями запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Владельцы НТО и представители ТСЖ считают, что нормы закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которыми руководствуются чиновники при принятии решения о сносе киосков на частных территориях, конфликтуют с несколькими статьями Конституции РФ.
В частности, истцы уверены: придомовая территория - пространство собственников. Они на общем собрании решают, что и где размещать, и могут получать от этого доход на обустройство двора или поддержание дома в надлежащем состоянии. Введенные же пермскими властями запретительные меры нарушают Жилищный кодекс РФ, то есть не дают собственникам квартир распоряжаться придомовой территорией по своему усмотрению.