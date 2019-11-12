Предприниматели и представители ТСЖ теперь могут оспорить штрафы, которые ранее были на них наложены за размещение на придомовой территории нестационарных торговых объектов (НТО).

Такую возможность предоставил Верховный суд России, оставив без изменения решение Пермского краевого суда о признании недействительными штрафов за размещение НТО на частных территориях.

Напомним, начало судебной тяжбе было положено в прошлом году, когда региональные власти приняли решение убрать нестационарные торговые объекты с территорий, находящихся в коллективной собственности жильцов многоквартирных домов. Предприниматели и представители ТСЖ обратились в Пермский краевой суд, и он удовлетворил их иск, но в дальнейшем Верховный суд РФ встал на сторону краевых властей, признав НТО не только торговыми объектами, но и элементами благоустройства, а их размещение должно осуществляться в соответствии с местными правилами благоустройства.

Спор в суде продолжился в нынешнем мае после того, как краевые власти увеличили штраф за размещение киосков на частных территориях. Так, наказание для предпринимателей достигло 250-300 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения могло составить даже 350 тысяч. В итоге спорный вопрос, связанный с торговыми киосками, вновь был рассмотрен Верховным судом РФ, который в этот раз оказался на стороне предпринимателей и собственников земли.

По словам юриста Антона Любича, представлявшего в Верховном суде интересы пермского бизнеса, решение суда - это в первую очередь признание незаконности норм, ставших основанием для наложения на предпринимателей штрафов. Теперь у пострадавших появилась возможность оспорить назначенное ранее наказание. Кроме того, это своеобразный сигнал для региональных законодателей о том, что интересы малого и среднего бизнеса должны учитываться при принятии законодательных актов.

- Решение Верховного суда не отменяет самого запрета на размещение НТО на частных землях, - сказал депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко. - А это значит, что борьба против НТО на таких участках продолжится. Административных методов у городских властей в этом смысле достаточно. Не устраняет оно и нормы, которые ограничивают число НТО на муниципальных землях и в схеме размещения.

Реформу в отношении киосков, по мнению депутата, решение Верховного суда не остановит. При этом региональные власти не только ужесточают политику, но и в последнее время идут на некоторые уступки бизнесу. Например, в схему размещения НТО в краевой столице по запросам предпринимателей предполагается добавить 26 новых объектов.

Однако отношение предпринимателей к политике региональных властей в сфере розничной торговли, несмотря на появление в Перми новых мест под киоски и павильоны, негативное. Отчасти потому, что в новой схеме размещения НТО не всегда учитываются интересы предпринимателей. Так, минувшим летом в Перми состоялись торги на право предоставления участков под НТО. Более половины из 121 предлагаемого места размещения оказались не востребованы - не было подано ни одной заявки на их аренду. Как выяснилось, невысокий интерес к торгам обусловлен расположением этих мест вдали от пешеходного трафика, высокими затратами на изготовление и установку киосков и павильонов, а также техническими сложностями доступа к аукциону.

Безвыходное положение предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в Перми, в октябре нынешнего года стало причиной их обращения в Конституционный суд РФ. Владельцы киосков попросили проверить введенный местными властями запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Владельцы НТО и представители ТСЖ считают, что нормы закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которыми руководствуются чиновники при принятии решения о сносе киосков на частных территориях, конфликтуют с несколькими статьями Конституции РФ.

В частности, истцы уверены: придомовая территория - пространство собственников. Они на общем собрании решают, что и где размещать, и могут получать от этого доход на обустройство двора или поддержание дома в надлежащем состоянии. Введенные же пермскими властями запретительные меры нарушают Жилищный кодекс РФ, то есть не дают собственникам квартир распоряжаться придомовой территорией по своему усмотрению.