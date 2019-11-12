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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий в России

Текст: Владимир Кузьмин (Новосибирск)
Фото: Александр Корольков
России необходимо ускорять технологическое развитие, чтобы не попадать в ситуации, когда ей отказывают в зарубежных технологиях или отключают от них, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Полученные разработки важно максимально быстро выводить на рынок.

Во вторник глава правительства посетил одно из самых закрытых учреждений страны, обеспечивающее ей суверенитет в области биологической безопасности - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Институт и аналогичные ему занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями для борьбы с эпидемиями и опасными инфекциями. Так, на "Векторе" создали синтетическую пептидную вакцину "ЭпикВакЭбола" против лихорадки Эбола. Российские ученые первыми применили до сих пор описанную только теоретически технологию для борьбы с опасной инфекцией и теперь готовы поделиться ею с теми странами, где лихорадка может уносить тысячи жизней. В режиме видеоконференции Дмитрий Медведев дал старт производству вакцины для Республики Конго. Из цеха премьеру сообщили, что предприятие готово к выпуску пяти тысяч доз для поставки в страны Африки.

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Здесь же премьер провел совещание о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. Создание трех таких центров стало частью национального проекта "Наука". Его общим результатом должно стать вхождение страны в пятерку стран-лидеров по научным исследованиям и разработкам.

- Конкурировать за это лидерство нужно по разным причинам, - пояснил председатель правительства. - И для того, чтобы быть в тонусе, что говорится. С другой стороны, чтобы не зависеть от иностранных технологий, различных внешних факторов, тем более что в определенных ситуациях эти зарубежные технологии могут либо не сработать, либо нам в них может быть отказано. К сожалению, это происходило неоднократно.

В общей сложности в России должно появиться не менее 16 научных центров мирового уровня. Кроме трех геномных предполагается создать четыре математических, еще девять займутся приоритетами научно-технологического развития.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По большинству генетических разработок у России есть заделы, подчеркнул Медведев. Страна в свое время одной из первых победила у себя особо опасные вирусные инфекции и предложила миру программу борьбы с оспой, что помогло ее ликвидировать. "И сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов по всей планете", - заявил премьер-министр.

- Однако доля нашей страны на мировом рынке обращения генетических технологий по-прежнему мала, - констатировал глава правительства. - Нам много приходится импортировать. Наша задача - ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, с другой стороны, защитят от биологических угроз.

Реализация программы по геномным центрам должна усилить исследовательский потенциал страны, повысив качество медицинской помощи, в том числе для борьбы с ранее неизлечимыми болезнями. До 2024 года включительно правительство выделит для становления геномных центров более 11 миллиардов рублей.

Технологическим результатом, сказала вице-премьер Татьяна Голикова, станет получение 36 генетических технологий в разных областях, 20 уникальных лекарственных препаратов. Рассчитывают в правительстве пополнить базу соответствующих патентов на разработки. Сегодня, по словам зампреда правительства, Россия занимает по этому показателю высокое девятое место, только патентов у нее всего 22. У лидирующих США - более 9 тысяч.

Фото: РИА Новости
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Дмитрий Медведев определил четыре важных направления работы для геномных центров. "Первое - это конечно нестандартные подходы, концентрация финансов, инфраструктуры, кадров на достижении действительно прорывных результатов, причем результатов и фундаментальных, и прикладных", - отметил он.

Во-вторых, центры будут участвовать в выполнении федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на период до 2027 года. Одно из важнейших ее направлений - это медицина и биологическая безопасность. "Речь идет о создании препаратов для диагностики, профилактики, лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, опасных вирусных инфекций таких, как ВИЧ, корь и ряд других", - перечислил Медведев.

"Третье. Особенно важно быстро выводить полученные технологии на рынок, чтобы они становились продуктами", - указал премьер. Пока что приходится состыковать разработчиков с заказчиками, заинтересовывать российский бизнес в коммерциализации отечественных разработок, а иностранные компании сами охотятся за ними.

Наконец, чтобы генетические исследования шли в нужном темпе, необходимы профессиональные кадры. Здесь предстоит подготовить программу по привлечению молодых и перспективных специалистов, заключил Дмитрий Медведев.

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