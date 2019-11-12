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Проект: В регионах

Новосибирские журналисты протестировали Единую биометрическую систему

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Представители средств массовой информации Новосибирской области оценили Единую биометрическую систему (ЕБС) и добровольно сдали персональные данные для удаленной идентификации. Мероприятие было организовано "Ростелекомом" и банком ВТБ и прошло в одном из центров обслуживания клиентов банка.

Единая биометрическая система начала работать в России в июне 2018 года. Она была создана по инициативе Центрального банка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ЕБС позволяет дистанционно получать финансовые услуги: сейчас с ее помощью можно открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Платформа набирает популярность - сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно почти в 200 банках по всей стране.

"Когда мне предложили создать цифровой образ, я с удовольствием согласилась. Любопытно увидеть, как по голосу и лицу интеллектуальная система сможет узнавать меня на расстоянии", - рассказала корреспондент "Комсомольской правды" Татьяна Гайдукова.

Каждая процедура сдачи биометрических данных заняла примерно семь минут, так что журналисты на личном примере убедились, что процесс отработан, проходит быстро и не требует подготовки. Для регистрации необходимо было иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и СНИЛС. Для тех, кто не являлся клиентом банка, оператор открывал счет, а затем снимал биометрические данные пользователя - изображение лица и запись голоса, которые после загружались в ЕБС.

"Наша стратегическая цель - в ближайшее время перевести 100% продуктов в онлайн-каналы. Поэтому потребность идентифицировать клиента удаленно становится все более актуальной. И мы видим серьезный потенциал для роста популярности дистанционного получения банковских услуг, в том числе с помощью Единой биометрической системы, - отметил Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области - вице-президент. - В ближайшей перспективе после регистрации в системе можно будет дистанционно открыть депозит, накопительный счет, заказать дебетовую или кредитную карту, оформить приобретение товаров в кредит в ряде магазинов".

О том, что цифровой образ зарегистрирован в ЕБС, журналисты узнавали сразу же по обновленному статусу на портале госуслуг в персональном профиле пользователя. Чтобы воспользоваться услугами банков, работающих с системой, теперь им достаточно зайти на сайт или в приложение банка и подтвердить свою личность. Для этого придется произнести текст с экрана - обычно это случайная последовательность цифр, которую невозможно записать заранее.

"Обмануть Единую биометрическую систему не получится. "Ростелеком” использует специальные технологии, которые определяют, что перед камерой находится реальный человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественности поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг", - заверил журналистов директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Денис Поршин.

Узнать подробнее об удаленной идентификации и отследить операции, которые проводятся с помощью биометрии, можно в личном кабинете пользователя на портале bio.rt.ru.

 

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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