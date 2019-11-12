Почему Бийск пришлось расчищать от мусора в режиме ЧС

В причинах мусорного коллапса, из-за которого в Бийске пришлось ввести режим ЧС, разбирается прокуратура и арбитражный суд.

В мэрии "отходные" проблемы объясняют затянувшимся конфликтом регионального оператора с полигоном ТБО - они не могут договориться об объемах вывозимого мусора на полигон и расценках. Регоператор накопил долги, и полигон ввел ограничение на количество размещаемых отходов.

Сейчас регооператор может привезти на полигон только 20 машин (а не 30, как раньше) в сутки, а остальное - по предоплате. Но оператор не торопится гасить долг. При этом горожане исправно платят за вывоз мусора.

Кто в этом конфликте прав, кто виноват, теперь разбирается не только арбитражный суд, но и прокуратура. Прокурор города уже призвал регионального оператора и владельца полигона ТБО наладить нормальную работу.

А пока конфликт не урегулирован, городским властям приходится самим заниматься разбором смрадных завалов. Из более 800 контейнерных площадок власти выбрали самые проблемные, прежде всего те, что находятся у школ и детских садов, и именно их сейчас приводят в порядок.

Между тем министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который сейчас находится с визитом в Алтайском крае, поддержал действия властей Бийска, объявивших режим ЧС. По его мнению, город и жители не должны страдать от действий регионального оператора.

Подробности "мусорного" конфликта в алтайском городе - в ближайшем номере "РГ".