Почему Бийск пришлось расчищать от мусора в режиме ЧС

Новости

Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки 16:14
В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы" 16:11
В Крыму запасов воды хватит до весны 16:07
В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России 16:06
В Симферополе открыли кризисный центр для женщин 16:03
Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США 15:57
В Ленобласти рядом с ТЭЦ произошел пожар 15:57
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю 15:53
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики 15:51
Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение 15:49
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы 15:36
Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!" 15:32
В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки 15:30
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка 15:25
Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии 15:24
Актеру Филиппу Смоктуновскому понадобилась помощь врачей 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почему Бийск пришлось расчищать от мусора в режиме ЧС

Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
В причинах мусорного коллапса, из-за которого в Бийске пришлось ввести режим ЧС, разбирается прокуратура и арбитражный суд.
Фото: Сергей Кулыгин/ "Бийский рабочий" Фото: Сергей Кулыгин/ "Бийский рабочий"
Фото: Сергей Кулыгин/ "Бийский рабочий"

В мэрии "отходные" проблемы объясняют затянувшимся конфликтом регионального оператора с полигоном ТБО - они не могут договориться об объемах вывозимого мусора на полигон и расценках. Регоператор накопил долги, и полигон ввел ограничение на количество размещаемых отходов.

Фото: iStock
Ученые из Новосибирска предложили перерабатывать мусор в топливо

Сейчас регооператор может привезти на полигон только 20 машин (а не 30, как раньше) в сутки, а остальное - по предоплате. Но оператор не торопится гасить долг. При этом горожане исправно платят за вывоз мусора.

Кто в этом конфликте прав, кто виноват, теперь разбирается не только арбитражный суд, но и прокуратура. Прокурор города уже призвал регионального оператора и владельца полигона ТБО наладить нормальную работу.

А пока конфликт не урегулирован, городским властям приходится самим заниматься разбором смрадных завалов. Из более 800 контейнерных площадок власти выбрали самые проблемные, прежде всего те, что находятся у школ и детских садов, и именно их сейчас приводят в порядок.

Между тем министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который сейчас находится с визитом в Алтайском крае, поддержал действия властей Бийска, объявивших режим ЧС. По его мнению, город и жители не должны страдать от действий регионального оператора.

Подробности "мусорного" конфликта в алтайском городе - в ближайшем номере "РГ".

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта