Прокуратура нашла нарушения в кузбасском приюте для пенсионеров

Многочисленные нарушения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, а также пожарных и санитарно-эпидемиологических норм обнаружила прокурорская проверка в частном приюте для престарелых "Серафим".

Проверить учреждение, расположенное в поселке Новом Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, решили после того, как в интернет попали скандальные снимки с комментариями об условиях проживания больных и немощных стариков.

В пансионат, включенный в областной реестр поставщиков социальных услуг в декабре 2017-го, отправились представители районной прокуратуры и других контролирующих органов. И оказалось, что в учреждении не соблюдаются элементарные требования к организации питания, размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому, противоэпидемическому режиму работы и пожарной безопасности.

Так, количество мест в спальных комнатах превышает все допустимые нормы, в женской спальной комнате расположена гостиная, и постояльцам не хватает самого необходимого инвентаря. В здании с дефектами внутренней отделки один из эвакуационных выходов заблокирован кроватью, а в производственных помещениях отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция. Нарушаются и требования по сбору твердых бытовых отходов, а также нет документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов. Не у всех работников учреждения оформлены медицинские книжки, а медосмотры с флюорографией они проходят нерегулярно.

- Прокурор района возбудил в отношении гендиректора центра "Серафим" административное дело, ему внесено представление, устранение нарушений - на контроле, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.