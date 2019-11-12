Прокуратура нашла нарушения в кузбасском приюте для пенсионеров

Новости

В Санкт-Петербурге пройдет сессия Парламентского собрания 12:51
В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в секторе Газа 12:50
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту 12:46
Минобороны начало проверку смерти курсанта тюменского училища 12:43
Знаете ли вы географию России? Проверочный тест из базы ГИА 12:28
В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова 12:25
На Кубани из-за крупных лесных пожаров введен режим ЧС 12:18
Первый автомат Калашникова показали на видео 12:15
В Магнитогорске арестован обвиняемый в убийстве журналиста 12:12
Эсминец "Лидер" предложили оснастить керамической броней 12:11
Нижегородские росгвардейцы задержали угонщиков "скорой" 12:08
Крымчанина задержали за гибель брошенного после ДТП ребенка 12:05
МРК "Ингушетия" испытал ракетный комплекс "Калибр" в Черном море 11:59
В горах КЧР загорелись заповедные леса 11:54
Стерлинга исключили из состава сборной Англии 11:50
СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова 11:42
Альфонс обманул одинокую ростовчанку на шесть миллионов рублей 11:33
Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире 11:20
Санкт-Петербургский театр кукол представит в Гродно выставку марионеток 11:00
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 10:56
Курсант тюменского военного училища умер от менингита 10:55
Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры после боя с Фергюсоном 10:54
В Петербурге устранили дефект паропровода возле пивзавода 10:54
В нижегородском парке обнаружили керамику XIII века 10:52
Овечкин обошел Кросби по очкам в НХЛ 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 12:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура нашла нарушения в кузбасском приюте для пенсионеров

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Многочисленные нарушения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, а также пожарных и санитарно-эпидемиологических норм обнаружила прокурорская проверка в частном приюте для престарелых "Серафим".

Проверить учреждение, расположенное в поселке Новом Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, решили после того, как в интернет попали скандальные снимки с комментариями об условиях проживания больных и немощных стариков.

Прокуратура проверит новосибирский приют с голодными детьми

В пансионат, включенный в областной реестр поставщиков социальных услуг в декабре 2017-го, отправились представители районной прокуратуры и других контролирующих органов. И оказалось, что в учреждении не соблюдаются элементарные требования к организации питания, размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому, противоэпидемическому режиму работы и пожарной безопасности.

Так, количество мест в спальных комнатах превышает все допустимые нормы, в женской спальной комнате расположена гостиная, и постояльцам не хватает самого необходимого инвентаря. В здании с дефектами внутренней отделки один из эвакуационных выходов заблокирован кроватью, а в производственных помещениях отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция. Нарушаются и требования по сбору твердых бытовых отходов, а также нет документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов. Не у всех работников учреждения оформлены медицинские книжки, а медосмотры с флюорографией они проходят нерегулярно.

- Прокурор района возбудил в отношении гендиректора центра "Серафим" административное дело, ему внесено представление, устранение нарушений - на контроле, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Косачев: Мексика проявила суверенную самостоятельность
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта
Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире