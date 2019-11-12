В Барнауле из школы эвакуировали более 1000 человек из-за задымления

Сегодня утром в барнаульской школе № 128 по адресу Северный Власихинский проезд произошло короткое замыкание. Ученики и учителя эвакуированы из-за сильного задымления.

Короткое замыкание произошло в распределительной коробке в административном кабинете второго этажа.

- После отключения электроэнергии очаг задымления ликвидирован, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула.

Отмечается, что после инцидента в школе провели обследование всей электропроводки. Угрозы нахождения в здании нет, уроки будут продолжены по расписанию.