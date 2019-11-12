В РЖД предложили подготовить новую систему тарифов на перевозки

"Российские железные дороги" хотят к 2026 году подготовить новую систему тарифообразования на свои перевозки. Действующая - по формуле инфляция минус 0,1 процента, - считают в компании, устарела, но готовы следовать ей, как и договаривались с правительством, до 2025 года.

Завершив программу в Новосибирске, премьер-министр Дмитрий Медведев отправился в следующий пункт своей рабочей поездки - Барнаул. Добираться до соседнего региона было решено поездом, а заодно прямо на ходу глава правительства провел совещание, на котором рассматривались проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Разговор повели за кружкой традиционного железнодорожного чая в известных металлических подстаканниках, только премьер предпочел черному чаю зеленый.

"Перед компанией сегодня стоят масштабные цели", - напомнил председатель правительства. Весной была утверждена долгосрочная программа развития железных дорог до 2025 года, РЖД участвует в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. "Планируемый объем инвестпрограммы на три года составляет 2,5 триллиона рублей, в том числе в 2020 году - более 820 миллионов", - уточнил Медведев финансовые параметры. Большая часть инвестиций пойдет на развитие инфраструктуры, включая крупные проекты по расширению Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, модернизацию путей, обновление локомотивного парка.

Министр транспорта Евгений Дитрих поблагодарил председателя правительства за принятие решений, направленных на опережающее поступательное развитие железнодорожной отрасли. Важнейшим он считает принятие долгосрочной программы развития перевозчика, которая даст пассажирам надежду на дальнейшее улучшение качества услуг.

- Очень грустно говорите - дать надежду пассажирам. Так и хочется сказать, что надежда, как известно… Не надежду надо дать, а сделать, чтобы нормальные комфортные условия были. Это не так сложно, - подчеркнул Медведев.

А по итогам этого года ожидаются рекордные показатели по пассажирским перевозкам - 1,176 миллиарда человек. Рост составит 1,6 процента. Причем более 1 миллиарда приходится на пригородное сообщение.

Когда несколько лет назад остро встала проблема с отменой в ряде регионов отдельных электричек, правительство пошло на бюджетную поддержку этого вида сообщения для сохранения маршрутов. Это позволило РЖД дополнительно закупать новые пригородные составы. "Но дефицит средств федерального бюджета на субсидии на инфраструктуру в пригородном сообщении за три года составит порядка 25 миллиардов рублей. Также не предусмотрено погашение 23 миллиардов рублей подтвержденной задолженности прошлых лет", - подчеркнул министр Дитрих. Он попросил правительство увеличить объемы субсидий для полного возмещения. "Нам нужна полная цифра компенсации, поскольку люди пользуются больше пригородным движением, и получается, что объем работы больше", - поддержал глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Глава минтранса также напомнил о договоренностях 2014 года увеличить финансирование программы по приобретению тягово-подвижного состава средствами Фонда национального благосостояния из остатков на счетах ВТБ. Они как раз изначально предполагались на эти цели, но компания заместила их заемными.

А сам Белозеров обратился к премьер-министру по вопросу тарифообразования на железнодорожные перевозки. До 2025 года решено использовать формулу "инфляция минус 0,1 процента", но РЖД считает систему устаревшей. "Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на железнодорожные перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка и ввести их с 2026 года", - выступил глава компании с инициативой.