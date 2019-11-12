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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Источник сменил хозяина

Добывать и разливать "Ессентуки" будет бизнес-структура
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Государство откажется от добычи и розлива всем известной минеральной воды "Ессентуки N 4" и "Ессентуки N 17" и передаст права на эти работы совместному предприятию "Холдинг Аква", которое создали "Кавминкурортресурсы" (КМКР) и ООО "Аква инвестиции". Причем речь идет об одной компании, а значит, фактически о создании монополии.

Данное решение объясняется необходимостью вернуть известной марке репутацию, которая была сильно подмочена выпуском большого количества контрафакта. Пару лет назад, напомним, номерные "Ессентуки" считались одной из самых часто подделываемых минеральных вод России. Как сообщили в госкомпании КМКР, ситуацию удалось исправить, когда Роспатент лишил лицензий более 30 предприятий, выпускавших воду под данным брендом, но не имевших доступа к соответствующему источнику.

В России начнут маркировать минеральную воду

Теперь же федеральные власти решили консолидировать добычу и бутилирование известной минералки в "Холдинг Аква", 25 процентов акций которой принадлежит КМКР. Хотя министерство по делам Северного Кавказа не поддерживало этот проект, считая, что консолидация активов должна происходить на базе госпредприятия.

Руководитель АО "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий считает, что в долгосрочной перспективе модернизация добывающей инфраструктуры, которой займется совместное предприятие, позволит снизить себестоимость минеральной воды.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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