В горах КЧР загорелись заповедные леса

Затянувшееся на Северном Кавказе "бабье лето" обернулось для пожарных Карачаево-Черкесии масштабными ландшафтными пожарами. Огонь охватил территорию сразу трех лесничеств: Зеленчукского, Карачаевского и Урупского. Именно там находятся заповедные хвойные леса, которые позволяют лечить туберкулез и другие болезни легких.

Из-за лесных пожаров на территории КЧР введен особый режим противопожарной безопасности. По словам исполняющего обязанности начальника Управления лесами КЧР Николая Кулакова, возгорание носит низовой характер, то есть без повреждения крон деревьев. На данный момент угрозы распространения огня в сторону сел Ермоловка и Нижняя Ермоловка нет. В других местностях очаги пожара находятся в труднодоступной и скалистой местности.

К тушению лесных пожаров привлечено свыше 50 человек - пожарных и волонтеров, а также восемь специальных автомобилей.

По распоряжению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в регионе организован оперативный штаб МЧС. В Зеленчукский район, где располагается популярный горнолыжный курорт "Архыз", направлены дополнительные подразделения МЧС. На вооружении спасателей находятся ранцевые огнетушители, позволяющие быстро локализовать возгорание растительности.

По предварительным данным причиной пожаров стал поджог. Для установления виновников создана группа по расследованию причин возгорания. В нее вошли сотрудники муниципалитетов, а также МВД и МЧС.