Кирилл Наседкин родился и вырос в Москве, Сергей Мармазов - в Прибалтике. Объединило их увлечение спаржей. В итоге оба с семьями переехали в Северную Осетию, где высадили крупнейшую в России плантацию овощного деликатеса.

Корреспонденты "РГ" встретились с предпринимателями и узнали, легко ли заниматься выращиванием экзотического для здешних краев растения, насколько это выгодно и подходит ли для модного овоща местная земля.

Фермерское хозяйство бизнес-товарищей расположено рядом со станицей Архонской в 13,5 километра от Владикавказа. Когда минуешь мощный железный шлагбаум на въезде в хозяйство, надо проехать через неглубокий ручеек и лесополосу, и только тогда перед глазами открываются плантации спаржи. Аккуратно прополотые кусты высотой не больше полуметра раскинулись на нескольких гектарах. На первый взгляд они не производят особого впечатления, однако на самом деле эти посадки можно назвать прорывом в сельском хозяйстве страны.

До 1917 года Российская империя экспортировала спаржу в Европу, а в хозяйствах помещиков это был едва ли не самый распространенный овощ - ранний (его начинают собирать уже в конце марта), вкусный (это вовсе не та соевая продукция, которая продается на рынках), да еще и полезный. Но в молодой советской республике овощ назвали буржуазным и ненужным пролетариям. Его сразу перестали выращивать и за 70 лет забыли настолько, что стало казаться, что в России никогда и не было спаржи.

Сейчас спаржу в стране выращивают мало, та, что на полках, в основном заграничного производства - китайского, таиландского, европейского. После пересечения границы спаржу фасуют и продают. В России есть несколько небольших плантаций этого овоща в Подмосковье, Воронежской области, Нижнем Новгороде, каждая из них не больше 10-15 гектаров. А в осетинской станице - уже более 50.

- 40 гектаров мы высадили в этом году, поэтому кусты еще небольшие - всего полметра, - рассказывает Кирилл Наседкин, перебирая в руках побеги. - В 2018-м заняли растением всего 13 гектаров, хотели посмотреть, как пойдет дело. Там она уже выше человеческого роста. Спаржа живет до 15 лет, но побеги, которые употребляются в пищу, дает в течение 10-12. На одном гектаре 25 тысяч корней спаржи. Мы подсчитали, что пришлось прополоть в общей сложности 230 километров грядок. Тогда работала бригада из 60 человек.

Предприниматели вложили в проект 200 миллионов рублей. И, кстати, они оказались в Осетии не случайно.

Спаржу в стране выращивают мало, та, что на полках, в основном заграничного производства - китайского, таиландского, европейского

- Я жил в Прибалтике, в Литве, - рассказывает совладелец и сооснователь хозяйства Сергей Мармазов. - А Кирилл - в Москве. Мы оба отдельно друг от друга начали выращивать спаржу, экспериментировать. Что-то получалось, что-то - не очень... На этой почве познакомились и подружились. А потом начали искать место, где могли бы создать крепкое хозяйство. Сначала думали - в средней полосе России. Потом как-то приехали в Осетию - нас пригласил предприниматель Валерий Ревазов. Он, как и мы, заинтересовался выращиванием спаржи. А тут воздух чистый, горы - красотища! Приехали, осмотрели подобранный им участок. Землю копнули - чернозема полметра! Не то что в Подмосковье - один песок. И климат как раз подходит для спаржи - из-за близости гор и периодических осадков. На Кубани, Дону и Ставрополье слишком ветрено и сухо для этого растения. В итоге мы решили развивать наше совместное хозяйство здесь. Даже родилась мысль переехать в Осетию жить вместе с семьями.

В итоге команда бизнесменов развивает хозяйство, которое сейчас является самым крупным в стране по производству зеленой спаржи.

- Корневища мы купили в одном из ведущих питомников Евросоюза - в Голландии, - рассказывает Валерий Ревазов. - Сейчас высадили первоклассную рассаду. Особенность спаржи в том, что ее срезанные молодые ростки считаются овощем. Но по сути это кустарник, который культивируется 10-15 лет на одном месте. Отсюда и специфические требования как к подготовке почвы, так и к уходу за плантацией. У спаржи много достоинств: не только приятный вкус, но и польза, так как она попадает на стол уже ранней весной, когда все остальное только высаживается.

Во время визита корреспондентов "РГ" в хозяйстве как раз начали заливать фундамент цеха по переработке спаржи. После того как урожай соберут, его будут доводить до товарного вида, а затем отправлять в магазины и рестораны. Пока основными потребителями деликатесного овоща являются Москва и Санкт-Петербург. Именно там развита мода на него и покупатели готовы платить до 1,5 тысячи рублей за килограмм. При урожайности 8 тонн с гектара несложно подсчитать, что годовая прибыль существующей плантации в Северной Осетии может превысить 600 миллионов рублей.

Однако предприниматели из Архонской рассчитывают сделать спаржу доступнее для жителей страны и готовы поставлять свою продукцию в разные регионы.

Начиналось с фараонов

Стоит сказать, что спаржу, популярную на Западе и ставшую важным ингредиентом многих ресторанных блюд, подавали еще к столам фараонов. Из Древнего Египта она перекочевала к грекам и римлянам, а затем на какое-то время оказалась забыта и появилась на кухнях Европы и России только в эпоху Возрождения. По всей видимости, выращивали ее (по крайней мере собирали) и народы Кавказа. Ведь современные бизнесмены, начав изучать почву в Северной Осетии, обнаружили, что в республике прекрасно растет дикая спаржа.

Так как овощ этот довольно дорогой, его в основном приобретают рестораны и кафе: из спаржи варят супы, делают муссы, салаты, добавляют в ризотто, предлагают в качестве гарнира.

- Обычные покупатели берут ее редко, как дорогие ранней весной (по 1000 рублей за штуку) арбузы, кольраби или мексиканскую ежевику, - рассказывает основатель проекта по доставке фруктов и овощей MoscowFresh Лев Волож. - Даже свежая брокколи из-за границы в Москве обойдется дешевле - 500 рублей за килограмм. Поэтому спаржа - это деликатес для ресторанов. Но они ее берут хорошо.

По данным различных ассоциаций сельхозпроизводителей, в 2013 году в Россию импортировали 821 тонну свежей спаржи. К 2015 году объем поставок снизился почти в 2,5 раза из-за экономических санкций. Немецкие аграрии выращивают около 100 тысяч тонн спаржи в год.

Мнение

Казбек Вазиев, министр сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии:

- Предприятие по выращиванию спаржи в Осетии работает уже три года. Сейчас компания продолжает развиваться: размеры плантации достигли 53 гектаров. Планируется довести площадь до 500 гектаров, и тогда собранный урожай полностью покроет потребности Москвы и Санкт-Петербурга в деликатесе. Планы у нас амбициозные: хотим на базе этого КФХ организовать производственный кооператив, который объединит несколько фермеров и займется выращиванием этого овоща на указанной площади.