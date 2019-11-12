В Ставрополе полиция начала поиск исчезнувшей 16-летней девочки

В Ставропольском крае полиция разыскивает 16-летнюю девочку, которая ушла из дома, но до сих пор не вернулась. Об этом "РГ" сообщили в краевом управлении МВД России по региону.

С заявлением к правоохранителем обратилась мать пропавшей. Сообщается, что школьница покинула дом утром в понедельник, но до сих пор не вышла на связь, а о ее местоположении ничего не известно.

- Сотрудниками полиции Ставрополя организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки. Ориентировка с ее приметами передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам, - заявили в главке полиции.

Полиция просит обращаться в ведомство всех, кто располагает какой-то информацией о пропавшей девочке.