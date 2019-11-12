Архангельские ученые открыли девять новых видов пиявок

Архангельские биологи в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию обнаружили девять неизвестных видов пресноводных пиявок. Ученые впервые доказали существование особой экологической группы - моллюсковых пиявок, обитающих внутри раковин.

Как сообщает пресс-служба Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН со ссылкой на журнал Scientific Reports, три вида пиявок были обнаружены в дальневосточных водоемах России, пять - в Мьянме, еще один обитает в реках Южной Кореи. Семь из них паразитируют в раковинах пресноводных моллюсков, причем в одной может находиться до 50 особей. Еще два вида относятся к свободноживущим.

Биологи ФИЦКИА РАН и Северного Арктического федерального университета впервые подробно описали жизненный цикл пиявок, живущих в раковинах. До сих пор такое явление в науке считалось случайностью. Но архангельские ученые установили, что пиявки обитают в мантийной полости моллюска большую часть жизни, питаясь его гемолимфой. На одной из стадий пиявка выходит из раковины и присасывается к рыбе, кровь которой более калорийная, а затем снова возвращается к моллюску и откладывает яйца.

- Раковина становится хорошим убежищем и "благоустроенным домом" для пиявок, поскольку на них охотятся хищные насекомые и рыбы, - поясняет директор ФИЦКИА РАН Иван Болотов. - Всего в мире насчитывается двенадцать видов пиявок, которые большую часть жизни проводят в раковинах пресноводных моллюсков. Из них мы открыли и описали семь видов, новых для науки. Ранее они не встречались ученым из-за скрытного образа жизни, ведь специалисты по пиявкам обычно не заглядывают в раковины. Мы впервые показали, что есть такая особая экологическая группа - моллюсковые пиявки.

Они очень маленькие - около пяти-десяти миллиметров в длину, поэтому изучать их было сложно: потребовалось вскрыть сотни миниатюрных образцов под специальным микроскопом, исследовать и описать их внутренние органы, извлечь и расшифровать ДНК.

Ученые построили модель эволюции пиявок на основании ископаемых находок - например, древнего кокона пиявки, найденного во льдах Антарктиды, возраст которого насчитывает около 220 миллионов лет. Как выяснилось, моллюсковые пиявки - достаточно древние существа, которые могли перебраться в раковины около 15-20 миллионов лет назад.

Больше всего моллюски заражены пиявками на российском Дальнем Востоке, в Южной Корее и Японии. Паразиты опасны для моллюсков - фильтраторов воды, которые считаются важной частью пресноводных экосистем. Ученые прогнозируют, что климатические изменения могут вызвать вспышку роста численности паразитов, а это чревато вымиранием моллюсков.

Свободноживущих пиявок северные биологи обнаружили в бассейне реки Тумнин в Хабаровском крае, а также в реках Уссури и Партизанская на территории Приморского края. Эти пиявки никак не связаны с моллюсками и питаются только кровью рыб.