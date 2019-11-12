Сегодня в Вологде начнется юбилейное заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада, посвященное 25-летию организации. В состав ассоциации входят делегации региональных парламентов 11 субъектов СЗФО, в том числе Ленинградской области. О том, как коллективное законотворчество помогает продвигать инициативы регионов на федеральном уровне, и о том, какие приоритеты развития назначает депутатам современная социально-экономическая ситуация в стране, корреспонденту "РГ" рассказал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Сергей Михайлович, чем межрегиональная кооперация помогает в работе отдельных региональных парламентов?

Сергей Бебенин: Ассоциация - это совокупность коллективного мнения регионов, чтобы продвигать его через Государственную Думу и Совет Федерации РФ - пробовать централизованно регулировать самые системные проблемы, которые возникают на территориях.

Парламентская ассоциация Северо-Запада России была создана в Вологде в 1994 году, и до настоящего момента она - одна из ведущих парламентских ассоциаций в РФ.?Все подобные структуры создавались прежде всего для того, чтобы голос определенной территории звучал громче, ведь порядок прохождения законодательной инициативы из регионов на федеральный уровень достаточно сложен.

Примерно десять лет назад в Думу попадало не более одного процента от общего количества законодательных инициатив регионов, сейчас это примерно три процента. Но мы не стремимся к простому увеличению статистических показателей, а хотим, чтобы федеральные законы отражали ситуацию в регионах. Например, пресловутый 131-й закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" переделывается до сих пор - потому что он был принят без учета мнений практиков. Конечно, муниципальную власть тогда, в 2003 году, надо было создавать, но в проекте значилось, например, требование о пешеходной доступности учреждений муниципальных органов власти.Зачем? Живем в XXI веке, а все пешком, по старинке... Кроме того, закон был разработан с благородными идеями, но с негодным механизмом, потому что первые муниципалитеты имели полномочия, но не имели финансов на их осуществление.

Какие еще важные инициативы "с места" можете отметить?

Сергей Бебенин: В рамках уже названного закона об МСУ - все, что связано с новыми рычагами в структуре муниципального управления - ТОСы, институт старост. Еще могу назвать законы об охране Онежского и Ладожского озер, а также обязательное общественное обсуждение проектов благоустройства, в ходе которого жители сами голосованием решают, какой проект будет реализован на их территории. На это выделяются деньги из бюджета региона, в этом году в Ленинградской области сумма составит около одного миллиарда рублей.

За десять лет число законодательных инициатив регионов, которые попадают в Думу, увеличилось в три раза

Все это мы начинали у себя, обкатывали, а потом запускали дальше. Два раза в год проводим конференцию, формируем блок вопросов для обсуждения, и решение принимается обязательно консолидированное. Если хотя бы один регион против, вопрос снимается и отправляется на доработку. Не зря наш опыт президент РФ рекомендовал для применения в целом по стране.

В ходе недавней корректировки бюджета были внесены очередные поправки в свод социальных законов Ленинградской области. Как на этот раз расширен перечень региональных льгот?

Сергей Бебенин: Такие поправки появляются почти каждый год. В этот раз мы отменили транспортный налог для пенсионеров, повысили льготным категориям граждан долю оплаты проезда на городском общественном транспорте в Санкт-Петербурге. Ранее процент оплаты различался по категориям, сейчас для всех он будет составлять всего десять процентов от тарифа. Кроме того, введена субсидия для родителей несовершеннолетних детей, которые пока не могут получить место в государственном детском саду, - с 1 января 2020 года они будут получать ежемесячно 9,5 тысячи рублей. Доходы региона растут, поэтому мы можем позволить себе увеличивать суммы социальной помощи.

Вообще задача и законодательной, и исполнительной власти - определять приоритеты на основании мнения жителей и стараться решать проблемы. Сегодня доля социальных расходов в структуре бюджета Ленинградской области вплотную приблизилась к 60 процентам: различные виды доплат и льгот, образование, медицина. Эта статья, кстати, вторая по суммам в структуре расходов бюджета. Однако денег все равно не хватает, чтобы выйти на одинаковый стандарт оказания медпомощи населению, он сильно отличается в разных районах области. Проблемы заключаются как в состоянии зданий и сооружений, так и в качестве профессиональных медицинских услуг, квалификации врачей, количестве медсестер, питании в больницах.

Процедура оптимизации здравоохранения уже сейчас признана на федеральном уровне во многом ошибочной. Как можно исправить ситуацию на уровне региона?

Сергей Бебенин: Сегодня мы приводим в порядок то, что осталось, и используем все возможные технологические новинки: цифровая очередь, колл-центры, телемедицина. Четвертый год в Ленинградской области действует санитарная авиация, и она очень востребована. Многое сделано, и сами жители отмечают это. Но вот проблема нехватки узких специалистов - это беда, потому что сегодня для врачей определяющую роль в выборе места работы играет не только зарплата. Например, в Подпорожье более трех месяцев искали гинеколога, предлагая служебное жилье и приличную заработную плату. Нашли только в соседней Карелии.

Чтобы изменить ситуацию системно, необходимо возвращаться к системе распределения специалистов после вузов. Пусть будет выбор из нескольких вариантов, но и для самих выпускников это будет гораздо легче, чем выйти в никуда после академии или университета. Кроме того, регионы должны получить возможность строить социальное жилье для своих нужд, а не только для льготных категорий граждан. Если мы призываем выпускников вузов вернуться туда, откуда они уехали учиться, у нас должна быть возможность создать им условия и для работы, и для жизни.

Такие, которые сейчас принято называть "комфортная среда"?

Сергей Бебенин: В законодательстве не такого термина "комфортная среда" - каждый понимает ее по-своему. Здесь опять-таки надо говорить именно о стандартах, и обязанность власти - обеспечить набор необходимых услуг в сфере благоустройства, инфраструктуры, культуры и досуга, которые обязательно будут в каждом населенном пункте. Мы к этому идем, мы формируем новую среду - транспорт, дороги, школы, культурные объекты.

Например, очень большая работа ведется в Ленинградской области по программе ремонта домов культуры и библиотек. А в 2007 году, когда мы с Анатолием Зайцевым избирались по Лодейнопольскому и Подпорожскому районам и ездили с предвыборной кампанией, библиотеки просто закрывались, работникам домов культуры и библиотекарям не платили зарплату - нечем. Тогда бюджеты муниципальных образований первого уровня составляли полтора-два миллиона рублей. И мы посчитали, что если каждому МО добавить из областного бюджета по десять миллионов рублей, то для областного бюджета 2,25 миллиарда на 225 муниципалитетов - посильные средства, зато они позволят сохранить и рабочие места, и специалистов. Сегодня, кстати, бюджет самого слабенького МО - минимум 15 миллионов, а у некоторых с учетом дотаций и субвенций доходит и до 50-100 миллионов рублей. И это в первую очередь другой уровень возможностей на местах.

Недавно "РГ" писала о ситуации, когда на Алтае закрылась школа после ухода единственного учителя. В наших краях такое возможно?

Сергей Бебенин: На образование в Ленинградской области жалоб нет - ни на качество, ни на материальное обеспечение, ни на кадры. Несколько лет назад мы запустили программу реновации школьных зданий - и теперь получили практически новые образовательные учреждения в старых стенах. Цена вопроса - от 70 до 120 миллионов рублей, тогда как построить новую школу - от 500 миллионов. Программой довольны и ученики, и учителя, и родители, поэтому в ближайшее время мы запустим аналогичную программу реновации детских садов.

На федеральном уровне поставлена также задача решить проблемы обманутых дольщиков. Каких средств это потребует?

Сергей Бебенин: В нашем Законодательном собрании сам способ решения вызвал определенную дискуссию, и, на мой взгляд, она вполне объяснима. Каждому региону РФ определено соотношение софинансирования участия, для Ленинградской области оно составляет 51 процент из средств регионального бюджета и 49 - из федерального. За три года мы должны выделить обманутым дольщикам три миллиарда рублей. И некоторые депутаты резонно ставили вопрос о том, что часть дольщиков покупала квартиры как инструмент инвестиций, им есть где жить - почему мы должны оплачивать из бюджета неверные решения тех, кто хотел заработать? К тому же среди обманутых дольщиков далеко не все жители региона. А раз там есть процент петербуржцев, логично было бы эти расходы переложить на "родной" им субъект Федерации. Однако если вдаваться во все тонкости, мы никогда не решим проблему. Даже сейчас уже возникают споры о том, какой объект нужно достроить и ввести в строй раньше, и каждый выступает за свой.

Хватит ли Ленобласти три миллиарда и три года, чтобы решить проблему?

Сергей Бебенин: Общая сумма превышает девять миллиардов рублей, потому что это и деньги инвесторов, и средства из страхового фонда, в который застройщики делали отчисления. К тому же мы не первый день занимаемся решением проблемы, мы тестируем несколько вариантов, которые приносили и приносят результат. Это и выделение земли на льготных условиях тем, кто доделывает чужую работу, и помощь в получении кредитов, и участие регионального бюджета. Градус остроты снизился уже в результате этих усилий.

Кроме того, часть запланированных на 2020-2022 годы средств мы фактически потратим на собственные нужды, получая часть жилого фонда и передавая ее детям-сиротам и гражданам иных льготных категорий.

К 2022 году предполагалось перенести столицу Ленинградской области в Гатчину. Сейчас уже ясно, что этого не произойдет, но почему вопрос возникает с такой регулярностью?

Сергей Бебенин: Сейчас у Ленинградской области нет столицы. Она появляется раз в год - на время празднования дня рождения региона. Санкт-Петербург в данном случае - всего лишь исторически сложившийся центр, и формально законодательные и исполнительные органы власти Ленинградской области находятся на территории другого субъекта РФ, что создает определенные неудобства. Большая часть - это не только прямые затраты на переезд, но и кадровые, транспортные, иные потери. Так что насколько эта задача в приоритете, на каком месте она стоит в очереди наших проблем - еще надо подумать. Есть более первоочередные вещи.