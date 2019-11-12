Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение в Государственную Думу РФ проект федерального закона "О реновации". Тем самым депутаты признали, что на своем уровне город с проблемой не справляется - региональный закон был принят в 2008 году, но по-настоящему так и не соблюдается.

Собственная программа реновации Северной столицы официально называется "программа развития застроенных территорий": рядом с хрущевками 1950-1960-х годов на свободном месте предполагалось построить новые жилые дома. Часть квартир в них должна быть предназначена прежним жильцам, часть - продана по коммерческой цене, а устаревшие хрущевки подлежат сносу. Петербуржцы таким образом могли бы получить современное и комфортабельное жилье, а застройщики - участки для строительства в уже обжитых районах.

Планировалось, что за десять лет - срок действия программы - инвесторы возведут около 8,4 миллиона квадратных метров жилья. Фактически реализация программы буксует, в том числе из-за проблемы "последнего жильца": на расселение требовалось согласие ста процентов собственников жилья (в Москве, где действует аналогичная программа, - двух третей собственников), а проводить его предполагалось в границах квартала проживания (а не района). В начале этого года в результате мирового соглашения между городским комитетом имущественных отношений и компанией-застройщиком программа была продлена до 2029 года. Если же закон будет принят на федеральном уровне, ситуация существенно улучшится.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, опыт столицы в регионы полностью перенести нельзя, в первую очередь по финансовым соображениям. Однако действующее законодательство ограничивает регионы в части привлечения стороннего финансирования в эту сферу.

- Поэтому в настоящем законопроекте проводится классификация проектов реновации на бюджетные и инвестиционные, которые полностью или частично финансируются за счет привлеченных средств, - поясняют авторы законопроекта. - Предусмотрена реализация инвестиционного проекта реновации на началах государственно-частного партнерства.

У инвесторов может появиться возможность "комплексной реновации", то есть сносить будут не только жилье

Еже одно нововведение, которое предлагают петербургские депутаты, - комплексный подход. Сейчас и в Москве, и в Петербурге программа затрагивает только жилые дома, то есть и сносить, и строить можно лишь жилье. Если же предложение Северной столицы будет принято, у инвесторов и региональных властей появится возможность "комплексной реновации".

- В целом ряде случаев градостроительная целесообразность диктует именно комплексный подход, предполагающий обновление и благоустройство довольно значительной территории, включающей несколько многоквартирных домов, - говорится в документе. - Поэтому соответствующая возможность должна быть оговорена и очерчена в федеральном законе.

Жители кварталов, которые стали пилотными в петербургской программе реновации, относятся к этой идее резко отрицательно.

- Нашему кварталу уже более полувека, - поясняет жительница Ульянки пенсионерка Мария Миронова. - Здесь ветхие коммуникации, а дома пятиэтажные. Когда появятся все обещанные новостройки, нагрузка на сети возрастет. Если же строить другие объекты, то понятно, что это будут не поликлиники и детсады, а коммерческая недвижимость. Но торговых площадей в Петербурге достаточно, а наши коммуникации могут не выдержать.

А вот еще одно положение будущего ФЗ Марии Николаевне очень понравилось. Сейчас городской закон предполагает предоставление "равнозначного помещения" в новом доме. Однако по современным градостроительным нормам таких клетушек, как в хрущевках, уже не строят. Закон же предполагает увеличение площади предоставляемого жилого помещения взамен занимаемого на десять квадратных метров бесплатно. При этом "субъектам РФ дано право своими законами увеличивать дополнительно предоставляемую площадь при предоставлении равнозначного помещения".

Кстати

В финансировании программы реновации частично будут участвовать и сами жители. Если будет принято соответствующее решение, то из региональной программы капитального ремонта жилой дом исключат, а ранее уплаченные взносы пойдут на цели реновации.