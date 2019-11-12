Эсминец "Лидер" предложили оснастить керамической броней

Перспективный эсминец "Лидер" может получить отдельные конструкции с применением броневой керамики. Это, по утверждению специалистов Крыловского государственного научного центра, существенно уменьшит массу конструктивной защиты надводного корабля.

Как отметил глава отдела прочности и надежности конструкции (кораблей) Крыловского государственного научного центра Валерий Шапошников, уже даны предложения по системе рациональной конструктивной защиты разрабатываемого эсминца. Об этом он сообщил ТАСС.

За счет использования новых клеевых композиций ученым удалось достигнуть значительного повышения живучести керамической брони. Эти клеевые композиции могут деформироваться при ударе, но сохранять свои свойства.

"РГ" уже писала о том, что строительство новейшего атомного эсминца "Лидер" планируют начать в 2023 году. Он будет вооружен ракетами "Калибр" и "Оникс", а также перспективными "Цирконами". Главное его оружие - универсальные корабельные комплексы, которые можно загружать разными ракетами. На эсминце планируют сделать и вертолетную площадку.