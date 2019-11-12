Первый в России действующий макет нового типа трамвая прошел ходовые испытания на улицах Северной столицы.

Суть нового вида транспорта, создаваемого петербургскими учеными и инженерами, - в принципиально новом источнике питания. Предполагается, что трамвай будущего станет передвигаться на водородных топливных элементах, которые устанавливаются на базе хорошо всем известной модели трамвая ЛМ-68 М.

Это первое в России транспортное средство на водороде. Пока специалисты называют его "испытательная платформа". Создана она специалистами Горэлектротранса и учеными филиала ЦНИИ СЭТ ФГУП "Крыловский государственный научный центр". Место, где создавался трамвай, - производственное депо Горэлектротранса. Впервые трамвай продемонстрировали журналистам летом текущего года. И вот сейчас результаты подтвердили эффективность и жизнеспособность такого вида транспорта.

Программа испытаний предусматривала проверку того, как новый трамвай сможет работать в двух режимах: традиционном, под контактной сетью с поднятым токоприемником, и в режиме автономного хода с использованием водородных топливных элементов. Последнее принципиально важно, ведь в перспективе это позволит продлевать существующие трамвайные линии без строительства контактной сети. Примерно так, как сейчас работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Напомним, проект "водородного трамвая" был представлен в 2016 году на форуме SmartTransport.

Заправить трамвай водородом можно за три-пять минут. Однако станции для его зарядки также придется создать

Главная отличительная особенность этого транспорта - иная система выработки электроэнергии: от электрохимического генератора с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту, и окружающего воздуха. Именно эта инновация позволяет трамваю работать без токоприемника, то есть независимо от контактной сети. Такое устройство делает его, во-первых, более экономичным, так как позволяет отказаться от строительства дорогостоящей контактной сети и тяговых подстанций. Во-вторых - экологичным, поскольку при реакции водорода и кислорода, которая, собственно, и генерирует электроэнергию, выделяется тепло и дистиллированная вода. В-третьих, новый вид трамвая станет гораздо более эффективным с точки зрения энергосбережения: предполагается, что его КПД будет порядка 60 процентов. Гарантируются также надежность и безопасность этого транспорта, что также немаловажно для его эксплуатационных характеристик.

Специалисты отмечают: привлекательность энергоустановок на водородных топливных элементах (ЭУТЭ) по сравнению с литий-ионными аккумуляторными батареями (ЛИАБ) еще и в том, что заправка ЭУТЭ водородом может быть обеспечена в течение трех-пяти минут. А инициаторы проекта подчеркивают: важно, что в его основу заложены собственные инженерно-конструкторские разработки петербургских инженеров.

В случае успешного завершения испытаний планируется перейти к его серийному производству, а также созданию опытного образца заправочной станции. На это уйдет около пяти лет.