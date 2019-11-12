В Северной столице реализуется программа в рамках нацпроекта "Демография". В настоящий момент она рассчитана на женщин 1964-1968 годов рождения включительно, а также на мужчин 1959-1963 годов рождения. Участвовать в ней могут и те, кто на данный момент вполне благополучно трудится на предприятиях и в организациях, но опасается сокращений, и те, кто по каким-либо причинам не может найти себе работу, а зрелый возраст усугубляет сложности с трудоустройством. Кроме того, к участию в этой программе привлекаются работодатели. И по их отзывам, предприятиям это тоже оказывается весьма выгодным. Почему?

Начальник отдела кадров одного из петербургских ЖКС Анастасия Исай рассказывает:

- Ни для кого не секрет, что раньше в сферу ЖКХ брали всех: и профессионалов со специальным образованием, и просто, как говорится, людей с улицы. Именно люди за 50 и составляют сейчас костяк наших работников. И сегодня, когда в жилищно-коммунальной сфере вводятся профессиональные стандарты, отрасль встала перед задачей - обучить кадры в соответствии с этими требованиями. Без помощи службы занятости эта работа легла бы на нас заметным финансовым бременем. А так мы без собственных трат можем повысить квалификацию своих работников.

Отмечает эксперт и еще одну немаловажную деталь: освоение предпенсионерами смежных профессий. Как известно, аварийно-диспетчерские службы укомплектованы специалистами двух разных направлений - электромонтерами и слесарями-сантехниками. В ЖКС, используя возможности, что дает программа переобучения и повышения квалификации предпенсионеров, обучили электромонтеров на сантехников и наоборот. Сейчас вследствие такой взаимозаменяемости работа аварийных бригад стала эффективнее (если заболел один специалист, его может заменить другой). Существенной выгодой обернулось это переобучение и для самих работников ЖКС: за освоение смежными специальностями предусмотрена 50-процентная надбавка к окладу.

По словам Анастасии Исай, в организации очень внимательно подошли к отбору обучаемых: выявили более ста человек, переговорили с каждым, но пройти курсы переобучения согласились только 36. Возможно, здесь сказалась особенность отрасли: так, к примеру, специалистам-кровельщикам необходим особый допуск для работы на высоте, они проходят для этого медицинское освидетельствование, не все люди в возрасте соответствуют его требованиям.

А вот программа переобучения специалистов по управлению многоквартирными домами пошла на ура.

После первых же занятий, где предпенсионерам давали знания новых технологий и материалов, применяемых в обслуживании домов, интерес к курсам резко увеличился.

Директор ЦЗН Юлия Горохова уточняет: обратиться в службу занятости, чтобы вписаться в программу, могут как работодатели, желающие повысить квалификацию опытных сотрудников, так и сами эти работники или безработные граждане. Есть только один нюанс: прежде чем кандидата зачислят в ученики, требуется подтверждение Пенсионного фонда, что гражданин действительно является предпенсионером, то есть до наступления официального возраста получения пенсии по старости ему пять лет. Но волноваться не о чем: запрос об этом ЦЗН посылает в Пенсионный фонд самостоятельно и очень быстро получает ответ.

Договоры с учебными учреждениями, в которых происходит переподготовка кадров, тоже заключает ЦЗН.?При этом незанятый гражданин, пока он находится на переобучении, получает стипендию в размере 12 800 рублей.

Ко всем программам и курсантам здесь подходят индивидуально. Например, для работающих предпенсионеров составляют специальный график занятий, который бы не нарушал их привычный трудовой ритм: занятия организуют в вечернее время, в выходные дни, широко применяется очно-заочная форма обучения. Для незанятых, нетрудоустроенных граждан подбирают программы переобучения так, чтобы человек после окончания курсов мог найти себе достойное место работы.

В течение нескольких месяцев, что действует эта система, в Петербурге программу переобучения предпенсионеров прошли уже порядка 2500 человек. Около 60 предприятий вовлечены в эту работу.

Стоит отметить, что курсы повышения квалификации или переобучения предпенсионеров стоят недешево: от 20-25 тысяч до 70-80 тысяч рублей. Понятно, что вузы, включившиеся в эту работу, очень заинтересованы в ее продолжении.

- Переподготовка предпенсионеров - это то направление, которое мы для себя открыли совсем недавно, - отмечает директор Института непрерывного образования ЛЭТИ Николай Токарев. - Мы сконцентрировались на высокотехнологичном секторе и заинтересованы в том, чтобы человек, придя однажды к нам, возвращался сюда каждые три-пять-семь лет и актуализировал себя в профессии.

По словам эксперта, сегодня нередки случаи, когда люди зрелого возраста кардинально меняют сферу деятельности, ориентируясь на запросы рынка труда.

Переподготовка предпенсионеров - это надежная страховка для немолодого человека удержаться в профессии, не отстать от современных требований.

Менеджер по персоналу Петербургского тракторного завода Лариса Гурьева поясняет, что из 2700 работников предприятия сотрудниками предпенсионного возраста сегодня являются двести человек. Из них 42 решились пройти курсы переподготовки и повышения квалификации и не просчитались. Теперь у них есть свидетельства о соответствии современным профстандартам.