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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В пути две недели

Калининград связал Китай и Европу новым транзитным маршрутом
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Калининградская область приняла первый контейнерный поезд, следующий по железнодорожно-морскому маршруту "Китай - Европа".

Состав прибыл в регион из китайского Сианя. В порту Балтийск контейнеры перегрузили на фидерные суда, которые отправились в немецкий порт Мукран. Затем груз вновь вернется на рельсы и по железной дороге проследует в Гамбург.

Фото: РИА Новости
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Калининградская область стала альтернативным коридором Нового Шелкового пути еще два года назад. Тогда на станцию Черняховск прибыл из Польши первый контейнерный состав, направляющийся с товарами в Азию.

Однако проект, в котором задействованы порты Балтийск и Мукран, уникален: здесь к железнодорожному пути прибавился морской. Более того, для доставки грузов по такому сложному маршруту впервые используется единый перевозочный документ - унифицированная накладная.

- По всей цепочке следования контейнеров - железная дорога, вода, разные государства - все перевозится без участия грузоотправителя и грузополучателя, - подчеркивает начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин. - Тем самым увеличивается скорость доставки.

Путь от китайской станции до калининградского Балтийска занял восемь с половиной дней. Общее транзитное время по маршруту в любом направлении не превысит 14 суток. Для сравнения, исключительно по воде груз из Китая в Европу идет около двух месяцев.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Отношения России и Китая
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