"Корейский фестиваль" станет официальным праздником Санкт-Петербурга

Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге направило заявку о включении "Корейского фестиваля" в официальный список ежегодных мероприятий города.

Как сообщили в Комитете по развитию туризма города, заявка принята.

Напомним, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил предложение включить фестиваль в список официальных мероприятий. Генеральное консульство республики Корея организует это мероприятие уже два года подряд, в 2019 ом его посетило порядка 25 тысяч человек. Консул Республики Корея г-н Квон Донг Сок закрывая фестиваль пообещал, что в следующем году - в тридцатилетие установления дипломатических отношений между нашими странами - мероприятие станет еще более масштабным.

- Самым значимым показателем того, насколько дружны наши страны являются культурные и человеческие обмены. Главная наша задача - создать все условия для этой дружбы, - сообщил "РГ" Квон Донг Сок.

Напомним, что в настоящий момент идет обсуждение концепции корейского культурного центра, который может открыться в городе на Неве. Кроме того, как сообщил председатель комитета по внешним связям правительства города Евгений Григорьев, корейская сторона может принять участие в в создании Центра восточных единоборств в Петербурге. В свою очередь комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует расширить сеть офисов Visit Petersburg и открыть представительство в Сеуле.