Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки

Останки человека. найденные в Мойке в ходе расследования убийства, совершенного историком Олегом Соколовым, не связаны с преступлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

- Найден череп, и установлено, что он либо учебный - использовался для обучения врачей, либо его водой принесло из какой-либо могилы, - пояснил собеседник. - В общем, криминала никакого нет.

Напомним, в ходе поисков останков жертвы Соколова Анастасии Ещенко, тело которой мужчина расчленил и пытались утопить в Мойке, были найдены фрагменты человеческого скелета. Сначала предполагалось, что это могут быть останки жертвы другого преступления, однако версия не подтвердилась.

Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову накануне предъявлено обвинение в убийстве. Задержать его помогла случайность - мужчина упал в воду, а когда его спасли, в рюкзаке, по данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, "были обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет".