Отрывок из книги "Братья и сестры" прочитали в Нью-Йорке

Отрывок из произведения "Братья и сестры" Федора Абрамова записали за океаном: участником проекта "Читаем Абрамова" стала Людмила Мартынова из Нью-Йорка - она живет там сегодня со своей семьей, помогает воспитывать внука.

О создании видеокниги Людмила Васильевна узнала на сайте ГодЛитературы.РФ, там же выбрала отрывок для чтения, а затем записала его на камеру телефона.

Напомним: фильм-книга по одному из самых известных произведений выдающегося русского писателя создается к его столетию правительством Архангельской области, Архангельским театром Драмы и библиотекой имени Добролюбова при поддержке "Российской газеты" и портала Год Литературы.РФ.

Проект принял международный формат. Вместе с тем, Людмила Мартынова родилась и выросла в Архангельске, долгое время жила в Санкт-Петербурге. В Архангельскую область в последний раз она приезжала почти тридцать лет назад, но сегодня "вернуться на родину сердцем" ей помогают книги Абрамова:

- Моя мама, Мария Арсентьевна Сметанина, во время войны работала в организации "Военстрой", - рассказывает Людмила Мартынова. - Она была создана в том числе и для помощи семьям, чьи близкие погибли на фронте. Но это было в Архангельске… А Федор Абрамов очень образно рассказал о том, как в военной и послевоенной деревне люди сами помогали друг другу - тем, кому было труднее всего.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов прочитал перед видеокамерой отрывок из "Братьев и сестер" в кабинете Федора Абрамова: он открыт в областной библиотеке имени Добролюбова и хранит сегодня книги, личные вещи, фотографии писателя, переданные библиотеке его вдовой - Людмилой Крутиковой-Абрамовой. Между тем глава региона считает, что абрамовское слово останется современным всегда:

- Нам очень важно, чтобы все юбилейные события, приуроченные к столетию Федора Александровича, были нацелены на возвращение творчества Абрамова в современную общественную повестку, - сказал Игорь Орлов. - Это должен быть разговор о месте и роли писателя в становлении страны, о современном прочтении его мыслей и идей, в том числе, о роли творчества Абрамова на новом этапе возрождения северной деревни.

"Горбатый мыс - самое распроклятое место на Синельге. Не пожня, а сплошные горбыли да муравейники. За день так руки надергает, что вечером ложку ко рту не несут, - прочитала перед камерой отрывок из Абрамова заслуженная артистка России Марианна Рыжкина. - А уж трава на Горбатом мысу! Гнездоватый мятлик, красноголовая осота - старучина да задубевшая собачья дудка… Коса вызванивает, как о проволоку".

Более двадцати лет Марианна Рыжкина была примой-балериной Государственного академического Большого театра России, а сегодня - главный балетмейстер театра в Сыктывкаре. Вместе с труппой Марианна приехала на балетные сезоны в Архангельский театр Драмы и с радостью откликнулась на предложение автора проекта, директора драмтеатра, записать отрывок для видеокниги. Кстати, многие диалектные слова Пинежья стали для нее открытием.

Тем временем к проекту #читаемабрамова присоединились школьники:

- Участники проекта "Нечужие дети", воспитанники детских домов Архангельска, решили почитать "Братья и сёстры" Абрамова на камеру в Архангельском театре Драмы и стать частью нашего фильма, - рассказал "РГ" Сергей Самодов.

Ближайшая запись видеокниги состоятся в Архангельском театре драмы 16 ноября с 12 до 14 часов, приглашаются все желающие. Предварительно необходимо записаться на съемки на странице Театра Драмы ВКонтакте: написать сообщение администратору группы.