Осенью нынешнего года Польша намерена начать строительные работы на Балтийской косе. Инвестиционный проект предполагает сооружение канала, который позволит судам заходить в польский порт Эльблонг, минуя Калининградский морской канал, то есть территориальные воды РФ. Инициаторы проекта считают, что таким образом смогут оттянуть на свою сторону часть грузопотока на Балтике. Российские эксперты обеспокоены прежде всего экологическими аспектами проекта.

В начале октября стало известно, что польская сторона подписала контракт на строительство с генеральным подрядчиком. Польско-бельгийский консорциум обязался построить защитный порт в Гданьском заливе, судоходный канал с замком и мостами и искусственный остров в Вислинской лагуне. Полное окончание работ и открытие судоходства по новому пути намечены на 2022 год, однако до настоящего момента у Польши нет разрешения на проведение работ ни от России - а у наших стран есть действующее соглашение о Калининградском заливе, ни от Еврокомиссии. Однако поскольку решение признано политическим, правительство настаивает на его реализации.

"Прежде всего, это инвестиции огромного политического значения, потому что они делают нас независимыми от нашего восточного соседа, - приводит слова Марека Гробарчика, министра морской экономики и внутреннего судоходства на официальном сайте порта Эльблонг. - Мы начинаем новое время, особенно для Эльблонга, а также для всех портов и портов Вислинской лагуны".

Вопрос о строительстве канала был поднят на недавнем Форуме стратегов, который прошел в Санкт-Петербурге. Круглый стол "Формируя повестку устойчивого развития макрорегионов: стратегия для Северо-Запада России и стратегия ЕС для региона Балтийского моря" планировалось посвятить обсуждению как стимулировать экономический рост не в ущерб окружающей среде. Польский пример оказался в этом смысле чрезвычайно показательным. Как отмечали российские участники дискуссии, несмотря на фактическое начало работ, авторы проекта строительства канала, который надвое разрежет Балтийскую косу (польская сторона называет ее Вислинской), до сих пор не представили результаты международной экологической экспертизы, которую обязаны были провести.

- Этот проект не повлияет на транспортное положение РФ, - подчеркнула в ходе обсуждения депутат Государственной думы РФ Валентина Пивненко. - Но поскольку будет нарушена экосистема Балтийского моря, он повлияет на все страны Балтийского региона.

При этом Россия вовсе не призывает Польшу полностью отказаться от проекта, а только настаивает на необходимости убедиться, что он экологически безопасен. Специалисты отмечают, что на Балтийской косе сложилась уникальная экосистема. Если канал разделит этот полуостров, животные лишатся привычных маршрутов миграции, территория их обитания (а следовательно, и кормовая база) существенно сократится. Канал может изменить соленость Калининградского залива, и это повлияет на морскую жизнь: рыб, водорослей, ракообразных. Наконец, в непосредственной близости от косы и с российской, и с польской стороны располагаются нерестилища - строительство уничтожит привычные места размножения рыбы.

Проект не повлияет на транспортное положение РФ, но нарушит экосистему Балтики, уверены эксперты

- Польша на сегодняшний день является одним из главных загрязнителей Балтийского моря, - добавляет председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук. - В стране развито сельское хозяйство, и большое количество стоков с полей, на которых активно используются минеральные удобрения, попадает в Вислу. Поэтому район впадения Вислы в Балтийское море - это район распространения сине-зеленых водорослей. Их там гораздо больше, чем в устье Невы, которая приносит намного меньше фосфора и азота, чем Висла.

Сине-зеленые водоросли, в свою очередь, не только поглощают кислород из воды, что влияет на состояние морской флоры и фауны, но и после отмирания провоцируют образование сероводорода в придонных отложениях. Шторма на Балтике - не редкость, а глубины небольшие, поэтому ядовитый газ тоже может отравлять растения и животных. "Польша кормит эти сине-зеленые водоросли и увеличивает количество сероводорода", - поясняет Шевчук. Через канал опасная флора будет распространяться за пределы Калининградского залива

По информации польских СМИ, сооружение нового водного пути обойдется стране в два миллиарда злотых (более 465 миллионов евро), причем на начальном этапе обсуждения идеи сумма была меньше в два раза - 880 миллионов злотых. Однако, по мнению эколога, и новая цифра не предел. Прежде всего потому, что канал потребует ежегодного и весьма дорогостоящего обслуживания - расчистки и дноуглубления.

- Балтийская коса образовалась именно на этом месте не просто так, - поясняет эколог. - Появление всех подобных образований обусловлено циркуляцией воды в Балтийском море. Даже если снести косу подчистую, нет гарантий, что через некоторое время она не возникнет на этом месте снова. А канал будет заиливаться постоянно.

Что касается перспектив развития порта Эльблонг "с улучшенным доступом", то в масштабах мирового судоходства говорить о них не приходится. Так же как и о том, что Эльблонг возьмет на себя часть российского грузопотока, несмотря на близость к Калининграду, полагает директор по направлению "аналитика и логистика" компании "Морстройтехнологии" Александр Головизнин.

- Там нет никаких российских грузов, - отмечает аналитик. - Мне кажется, что и необходимости в еще одном порте на Балтике у Польши нет. Существующие морские порты развиваются быстро и строятся хорошо, поэтому с точки зрения глобальной морской торговли развитие Эльблонга - просто нонсенс.

Отметим, что, несмотря на действия Польши, международное сообщество намерено продолжить обсуждение проекта. В январе он будет рассмотрен на заседании Балтийского парламентского комитета.

Комментарий

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Я настороженно отношусь к планам Польши по строительству судоходного канала в Калининградском (Вислинском) заливе через Балтийскую косу. Проект, который они представляют, несет риски для экологии залива, вообще существования Балтийской косы, которая появилась в XVI веке. Мы боимся, что у нас пропадет рыба, потому что изменится уровень солености воды в заливе, и на польской стороне, где планируются работы по строительству, происходит нерест разных видов рыб. Канал, по заявлениям польской стороны, планируется строить, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов в порт Эльблонга. Но они могут проходить через Балтийский канал, и в этом праве им никогда и никто не отказывал - никаких проблем, ни одного запрета или ограничения. Этот проект, как мы считаем, нелегитимен, потому что мы, Российская Федерация и Польша, совместно пользуемся Калининградским (Вислинским) заливом, и, несомненно, этот проект должен был быть согласован с нами. Мы на этом настаиваем, исходя из двустороннего договора между Россией и Польшей.