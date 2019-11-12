Санкт-Петербургский театр кукол представит в Гродно выставку марионеток

Советы проницательного Винни Пуха навещать с утра пораньше своих закадычных друзей перекликаются, судя по афишам, и с театральными традициями кукольных театров Союзного государства. Только что "погасли свечи" в городе на Неве после бурных аплодисментов юных зрителей на спектаклях гродненского театра кукол, а уже с ответным визитом отправился к белорусским друзьям Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С.Деммени.

Старейший кукольный театр России, который уже отметил вековой юбилей, представит юным зрителям 15-16 ноября спектакль "Крошка Енот", а 17 ноября - "Любовь к трем апельсинам".

Известен питерский коллектив и уникальной коллекцией своих театральных кукол, о которых так удачно поется в знакомой песне: "волк и заяц, тигры в клетке - все они марионетки в ловких и натруженных руках". Художественная выразительность деревянных артистов, напоминают театральные критики, отмечалась на многочисленных международных выставках. Кстати, у гродненских зрителей тоже представится возможность поближе разглядеть экспозицию "Куклы для взрослых и детей".

Для выставки, которую сопровождает народная артистка России Фаина Костина, мастера отобрали 33 куклы, среди которых есть и Петрушка из одноименного спектакля 1924 года по пьесе Самуила Маршака. Будут представлены куклы из известных постановок Евгения Деммени - "Лекарь поневоле" Ж.Б.Мольера, "Принц и нищий" по повести Марка Твена.

Познакомятся зрители и с Чебурашкой, с персонажами известной европейской сказки "Макс и Мориц". Кстати, именно по этому спектаклю в 1928 году был снят первый в Европе кукольный фильм.