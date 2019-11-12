Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области

Главное управление МЧС по Новгородской области распространило предупреждение о тревожной ситуации с уровнем воды реках и сохраняющейся угрозе подтопления.

По состоянию на утро 12 ноября остаются подтопленными 34 населенных пункта в 10 районах Новгородской области. Кроме того повреждено 20 участков дорог и восемь низкоуровневых мостов. В одном из районов отсутствует проезд к населенному пункту.

На основании прогноза, в ближайшие трое суток сохранится высокий уровень воды в реках, протекающих по Новгородской области, а также в озере Ильмень. При этом местами возможны подъемы уровней воды и подтопление территорий населенных пунктов в Чудовском, Новгородском районах, а также ухудшение ситуации в Хвойнинском районе, где уровень воды существенно увеличился.

Несмотря на сложную ситуацию, граждане, находящиеся в пострадавших районах, по данным регионального управления МЧС, обеспечены всем необходимым и имеют доступ к медицинскому обслуживанию.