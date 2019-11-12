В арктической бригаде Северного флота появились ездовые собаки

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота сформировали питомник ездовых собак. Находится он в поселке Алакуртти, где дислоцируется бригада.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, ухаживает за собаками рядовая арктической бригады Надежда Тимонина. Она очень опытный каюр, призер российских соревнований. Надежда готовит собак для работы в упряжке. С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков Северного флота.

Теперь ездовые собаки будут на постоянной основе действовать вместе с караульными. А раньше, когда возникала такая необходимость, привлекали личных собак энтузиастов ездового спорта из Мурманской области.