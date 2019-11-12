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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Карелии контейнеры для мусора хотят покупать за счет жильцов
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 254(8012)
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Карелии собирается переложить затраты на покупку контейнеров для сбора ТКО на потребителей. Их намерены включить в тарифы на вывоз мусора.

Однако чуть больше месяца тому назад карельские власти заявляли о том, что контейнеры для раздельного сбора мусора установят за счет инвесторов. И что рядовые потребители от этого никак не пострадают.

Фото: iStock
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Площадки в населенных пунктах республики планировали оборудовать дополнительными накопителями в рамках государственно-частного партнерства. Чиновники поясняли: сегодня каждый житель республики и так платит за доставку мусора на полигон и его неэкологичное захоронение. Принятие же территориальной схемы сделает возможным сортировку мусора и переработку его на инвестиционные средства, не повышая тарифа. Действующая территориальная схема обращения с отходами предполагает дополнительную установку 16 499 контейнеров на площадках в населенных пунктах.

Руководитель регионального оператора Алексей Кузнецов считает, что местные власти не готовы взять на себя ответственность за установку контейнеров. И называет несколько проблем: организация и обслуживание мест накопления ТКО, отсутствие в тарифе регоператора пункта на приобретение контейнеров, трудности в расширении зоны охвата далеких и малонаселенных поселков и деревень, неработающие санитарные нормы.

- Мы направили в государственный комитет по ценам и тарифам Карелии заявление о корректировке тарифа на 2020 год с включением в него расходов на приобретение контейнеров. Кроме того, по инициативе российского экологического оператора планируется внести изменения и в санитарные нормы, которые обязывают вывозить ТКО один раз в сутки, в том числе и в труднодоступных населенных пунктах, - отметил Кузнецов.

Месяц назад карельские власти заявляли о том, что контейнеры для раздельного сбора мусора установят за счет инвесторов

Позитивный момент - решение спорных вопросов, связанных с содержанием мест накопления твердых коммунальных отходов. Минприроды РФ разослало во все субъекты соответствующие разъяснения. В ведомстве подчеркнули, что за создание и содержание мест накопления ТКО отвечают управляющие компании, товарищества собственников жилья и органы местного самоуправления. Именно они обеспечивают порядок на своей территории. Работы включают в себя, во-первых, обслуживание - покраску, ремонт; во-вторых, санитарную очистку - в том числе уборку мусора, находящегося на контейнерной площадке. А вот региональный оператор, по утверждению директора компании, должен только подобрать просыпавшийся при погрузке мусор. Правда, как это проконтролировать, непонятно.

Что касается самих площадок, то районные администрации должны были еще до 1 октября нынешнего года предоставить региональному оператору информацию об их количестве и расположении. Но далеко не все это сделали. Между тем проблем предостаточно. Это захламленность территорий, отсутствие договоров с региональным оператором на обращение с ТКО, образование несанкционированных свалок.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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