В Мурманске началась разработка дизайн-кода, который должен сделать облик города более гармоничным. Этому была посвящена первая дискуссия архитекторов, урбанистов, дизайнеров и представителей бизнес-сообщества, которая недавно состоялась в областном центре. По мнению ее участников, сегодня город не имеет целостной концепции, определяющей, как должны выглядеть фасады домов, улицы, рекламные вывески и общественные территории.

Это подтвердило исследование, которое около года проводил Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Исследователи выясняли, как выглядит центральный район города зимой и летом с точки зрения горожанина, туриста и профессионала урбанистики по методике выявления визуального шума - негармоничного оформления рекламы, улиц, зданий и всего того, что определяет городской облик.

- Делались фотографии, которые закрашивались условным цветом в зависимости от того, насколько правильно был оформлен тот или иной район города, - рассказала Татьяна Батова, старший преподаватель института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ. - Например, район улицы Коминтерна, где расположен один из городских торговых центров, на фотографии был на 40 процентов закрашен цветом, обозначающим визуальный шум благодаря совершенно неструктурированной рекламе. А ведь именно на эту улицу выходят приезжающие в город туристы, чтобы попасть на центральную площадь Пять углов. Уровень рекламы на этой улице соответствует началу двухтысячных годов, когда еще не существовало никаких правил оформления.

Дизайн-код города - это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. Он призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин, расположенных на фасадах зданий. В России он начал внедряться с 2013 года в Москве, а с 2016-го - в других российских городах. По словам эксперта, у любого города есть свой язык, с помощью которого он "общается" со своими жителями и гостями. Язык Мурманска, существовавший до 2018 года, Татьяна Батова называет по преимуществу "негативным, непричесанным, кричащим". Ситуация несколько изменилась около года назад, когда в городе развернулся масштабный ремонт фасадов зданий в центре города, которые не ремонтировались около 20-30 лет. Фасады стали окрашиваться в теплые цвета, витрины многих магазинов на центральных улицах избавились от наклеек и стали прозрачными. Однако цветовые сочетания далеко не всегда были удачными, во многих случаях нарушались правила колористики, использовались слишком резкие тона - к такому выводу пришли исследователи.

Сегодня город не имеет целостной концепции, определяющей, как должны выглядеть фасады домов и улицы

Все это приводит к тому, что в Мурманске не прививается культура пешеходных прогулок. Мурманчане скорее "передвигаются пешком", чем гуляют. Безусловно, одной из причин этого могут быть привычки граждан и нехватка свободного времени, но Татьяна Батова уверена, что удовольствию от прогулок не в полной мере способствует и сам вид Мурманска. Из-за оттока пешеходов с визуально перегруженных и некомфортных улиц сокращается посещаемость кафе и ресторанов. Люди больше не воспринимают улицу как место отдыха. Деградация городской среды приводит к тому, что страдают и горожане, и малый бизнес. Архитектурная ценность застройки теряется, глаз человека не отдыхает, и в результате горожане перестают гулять по улицам и проводят досуг в торговых центрах. Правильный дизайн-код возвращает культуру прогулок, а значит, бизнес возвращает старых клиентов и получает новых.

Однако возникает вопрос: сколько это стоит? Сегодня готовых схем разработки дизайн-кода нет, поэтому ценовой разброс очень велик. Например, в Архангельске городские власти выделили на его создание более шесть миллионов рублей. В Котласе муниципалитет потратил на эти цели 380 тысяч рублей, а в Южно-Сахалинске разработка дизайн-кода обошлась более чем в 20 миллионов, рассказал архангельский художник и архитектор Михаил Трещев. А в Мурманске городские власти пока не намерены тратить на это бюджетные средства.

- Сегодня в городе действуют "Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск", утвержденные 27 октября 2017 года, - сообщила Наталья Рихтер, начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации Мурманска. - Там предусмотрены все нюансы и наружной рекламы, и прочего. Мы руководствуемся ими. Кроме того, необходимо выяснить, насколько общественность Мурманска считает важным или неважным разработку дизайн-кода.

Предпринимательское сообщество отнеслось к этой инициативе достаточно настороженно. Представители бизнеса опасаются, что работа над дизайн-кодом может привести к появлению очередной "разрешительной" инстанции, обладающей монопольным правом определять, как должна выглядеть реклама на городских улицах. Кроме того, замена вывески обойдется одному предпринимателю в круглую сумму от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. А перекрашивать фасады домов - задача еще более сложная, поскольку на это уже были затрачены сотни миллионов рублей из областного бюджета. Тем не менее областные власти этого не исключают.

- Будем сохранять идентичность зданий, но с колористикой точно поиграем, - отметила Оксана Астахова, министр строительства и ЖКХ региона. - Это будут наиболее приятные для глаза цвета. Есть большая палитра смягченных, но при этом ярких цветов.

Прямая речь

Андрей Ильин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области:

- На мой взгляд, заниматься приведением облика городов к единообразию - не первоочередной вопрос, у нас и без того немало проблем. Я не возражаю против неких согласованных правил оформления фасадов и вывесок. Но пусть на уровне города будет, скажем, художественный совет, к которому можно было бы обратиться с двумя-тремя своими предложениями и отобрать из них лучшее. И состоять он должен не из чиновников, а из художников, архитекторов, дизайнеров и других творческих людей.