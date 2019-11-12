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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Требуется стоматолог со знанием языка

В Мурманской области получил развитие медицинский туризм
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 254(8012)
Медицинские услуги в Мурманской области обретают все большую популярность среди норвежцев и финнов благодаря дешевизне и высокому качеству. Как показывает практика, Заполярье имеет значительный потенциал въездного медицинского туризма. Например, услуги частных стоматологических кабинетов выше по качеству и дешевле, чем за рубежом. Эксперты рассказали корреспонденту "РГ", как необходимо развивать медицинский туризм, не обделив при этом медицинской помощью местное население.

В Мурманской области создан региональный центр поддержки экспорта, с помощью которого к 2024 году предполагается вывести на экспорт услуг 135 новых субъектов малого и среднего бизнеса. В 2019 году таких предприятий насчитывается уже 29. В минэкономразвития Мурманской области подчеркнули, что в первую очередь речь идет об экспорте туристических услуг, в том числе и медицинских. Практика показывает, что спрос на эти услуги довольно значителен даже сейчас, когда их продвижением целенаправленно не занимается никто.Главными помехами для развития медицинского туризма остаются нехватка врачей и языковой барьер, так как медики в подавляющем большинстве не владеют английским языком.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Расширить прием иностранцев в Мурманской области можно, спроса для этого достаточно, считает мурманский стоматолог Анна. Например, если построить в приграничном поселке Никеле или в городе Заполярном клинику и оборудовать ее на должном уровне, в том числе предложить пациентам из-за рубежа услуги переводчика, то недостатка в обращениях не будет. Но необходимо решить главную задачу: найти специалистов, которые будут готовы работать в этой клинике. Чтобы опытный специалист приехал сюда работать, ему должна "светить" зарплата на уровне 70-80 тысяч рублей на одной ставке. Даже сегодня в Мурманской области встречаются медицинские учреждения, где стоматологи получают около 20 тысяч рублей. Многие врачи вынуждены увольняться и заниматься частной практикой, но даже в частный бизнес им попасть непросто - для этого нужен большой опыт. Именно из-за нехватки докторов в Никеле пустует и разрушается двухэтажное здание стоматологии.

По мнению врача, сегодня для создания медицинского бизнеса, который смог бы массово привлекать иностранцев, необходимо финансовое участие государства или крупные преференции с его стороны. Как минимум необходимо построить медицинский центр, куда затем смог бы прийти частный бизнес. А для привлечения врачей следует вернуть практику послевузовского распределения, предусмотрев при этом финансовую поддержку и жилье для молодых медиков на том условии, что они останутся работать в Заполярье.Еще одна проблема в том, что медицинский туризм для России сравнительно нов. До сих пор в законодательстве нет четкого определения, что такое "медицинский туризм", не определены различия между медицинским и оздоровительным туризмом. Неясны и границы ответственности участников этого рынка. Турагенты не могут нести ответственности за действия клиники или врача.

Тем не менее, экспорт медицинских услуг в Мурманской области растет. За девять месяцев 2019 года медицинскую помощь в Заполярье получили 2366 пациентов из других государств.

Прямая речь

Александр Голованов, заместитель министра здравоохранения Мурманской области:

- Мы стараемся расширить перечень медицинских услуг, оказываемых иностранцам. Для этого подготовлены краткие рекламные буклеты на английском языке, которые мы будем размещать на таможне и в гостиницах. В них содержится вся информация о медицинских учреждениях на территории региона, где иностранные граждане могут получить медицинскую помощь. Экспортировать можно не только стоматологические услуги. Стоимость операции на сердце в Германии или Финляндии - 30-40 тысяч евро, тогда как в России она в среднем семь тысяч евро. Правда, для того, чтобы мы могли принимать таких пациентов, наши медицинские учреждения должны иметь международные сертификаты качества GCI - таковы требования зарубежных страховых компаний. Процедура данной сертификации стоит очень дорого и занимает много времени. Например, больница скорой помощи в Набережных Челнах затратила на это порядка шести лет. Сегодня в России существует только три или четыре учреждения, имеющие сертификат GCI. Это большая работа, но я думаю, что она нам по силам.

Экономика Туризм Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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