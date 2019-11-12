В Петербурге состоялась премьера проекта "Русская классика на сцене". Старт вышел нетривиальным - первым спектаклем в серии, которая будет состоять из пяти премьер, стали "Чудаки" Максима Горького. Начатый в Год театра проект уже получил официальную информационную поддержку комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Сергей Шакуров на роль Вукола Потехина согласился сразу. Фото: "Брель креатив груп"

Эта пьеса, написанная в 1910 году, считается едва ли не единственной комедией "певца революции". Очевидно, что Горький пытается подражать Чехову и Островскому, выводя на сцену узнаваемые стереотипы и архетипы дворянской жизни: писатель, не удовлетворенный своей "скушной" жизнью, жена, которой он изменяет, и возлюбленная, которая на первых порах кажется идеальной. Основной сюжетный двигатель - адюльтер, но есть в пьесе и резонер (Вукол Потехин, блестяще исполненный Сергеем Шакуровым), и "добрый, бесхарактерный человек" Мирон Самоквасов (Евгений Сиротин). Имена как будто специально напоминают о патриархальности уклада, который не приемлет искренний Константин Мастаков (Александр Гундарев). Он, кстати, у публики в силу своих занятий сразу "поэтическая натура" - потому антагонист мнимому сопернику доктору (Никандр Кирьянов), который "считает себя глубокой натурой" - так указано у автора в заметках для артистов.

У режиссера Олега Куликова - выпускника Санкт-Петербургской академии театрального искусства, работавшего во многих ведущих театрах Северной столицы, России и зарубежных стран, герои получились немного не такими, как задумывал их автор. В его видении они не выглядят неловкими, равнодушными или вульгарными - все чрезвычайно милые люди. А если делают ошибки, то исключительно в силу того, что хотят помочь ближнему своему, но не знают как. Это очарование как будто излучают и Елена Николаевна Мастакова, особенно трогательная в исполнении Елены Захаровой, и разлучница Ольга Владимировна и даже Зина, которая очень мила и красива, но "человек, который не смеет быть самим собой". А ключевые слова всей пьесы, вынесенные в заголовок, произносит Пелагея Медведева, "старая барыня", роль которой исполнила заслуженная артистка России актриса БДТ имени Товстоногова Татьяна Бедова: "Эх вы, чудаки! Поглядишь на вас - так станет жалко всех! Нечего роли-то играть..."

- Мы смогли привлечь к работе замечательных артистов, - рассказал корреспонденту "РГ" продюсер проекта "Русская классика на сцене" Сергей Брель. - Сергей Каюмович Шакуров сразу сказал "да", как только узнал, какую пьесу мы собираемся ставить, и потом обсуждались уже только организационные вопросы. Кроме того, в спектакле 15 декабря, который тоже состоится в Петербурге, в роли Елены выйдет на сцену замечательная Анна Банщикова.

Подробностей о спектаклях "Русской классики", которые продолжат серию, авторы пока не раскрывают. Однако примерно можно предсказать дату следующей премьеры. По словам Сергея Бреля, работа над первым спектаклем шла около пяти месяцев, примерно столько же займет подготовка следующего. То есть новой премьеры стоит ожидать в мае.

А пока к встрече с "Чудаками" может готовиться столичная публика. Спектакль покажут 4 декабря на сцене театра "Русская песня". Кроме того, у творческого коллектива большие гастрольные планы, в том числе тур по Сибири и гастроли в Израиле.