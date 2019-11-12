18 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка "Дейнека / Самохвалов". На ней будут представлены 300 работ из 37 музеев и 9 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотографии.

"Метростроевка со сверлом" (1937). Фото: РИА Новости

Советское искусство нынче в моде, особенно 20-30-х годов. Сталинский большой стиль, в девяностые казавшийся архаичным, сейчас в тренде. Но Дейнека и Самохвалов много больше моды. Они очень значительные художники, и в них есть загадка, в их творчестве - драма. В работах Дейнеки видно, как движется время. Оно наполняет жизнью, энергией, силой его работы тридцатых годов. И замирает в конце сороковых и в пятидесятых: от "Обороны Петрограда" (1928) и "Вратаря" (1934) к "Открытию колхозной электростанции" (1952), от истовой веры, от ликующей, рвущейся вверх силы к отлакированному, формальному, подделывающемуся под общепринятый канон искусству. А Самохвалов умел оживить и формальную тему - они в его исполнении получали сугубо барочную трактовку. "Киров принимает парад физкультурников" (1935) напоминает парадную дворцовую картину XVII-XVIII веков, какую-нибудь аллегорию процветания, с монархом и танцующими вокруг него прекрасными античными богинями. "Метростроевка со сверлом" (1937), по замечанию Дейнеки, "напоминает богиню" - причем с античной фрески. Эти работы одушевляет живая, мощная идея, их суть в вере в идеал, который создателям картин кажется осуществимым и близким - протяни руку и дотронешься...